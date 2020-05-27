  • 29°C
香港時間 : 2020527日 (三) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Google復工】員工位位派7750元補貼　支援添置工作設備

職場 16:57 2020/05/27

分享：

熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Google近日推出最新指引，計劃7月起陸續重新開放辦公室，惟大多數員工將繼續在家工作，可能持續到2020年底。

新冠肺炎疫情肆虐，法新社官方數據顯示，截至27日凌晨3時，全球至少34.7萬人死於疫情，確診病例逾554萬宗。Google總部所在地加州，早前政府放寬工作場所的限制條件並逐步復工後，Google近日推出最新指引，計劃7月起陸續重新開放辦公室，惟大多數員工將繼續在家工作，可能持續到2020年底。

Google行政總裁皮查（Sundar Pichai）周二（26日）於官網發文稱，該公司將於7月6日陸續開放辦公室，員工會分批復工，但辦公室的使用率只會維持10%，即安排員工有限度地輪流上班，大概每兩星期一天，目標是9月份比例能提高到30%。同時，需要上班的員工將於6月10日前收到通知，個別員工有意上班，亦可與部門上司聯絡。

早於疫情爆發初期，Google已是首批要求所有員工在家工作的公司，當時曾告知員工不能報銷食物或健身室費用，加上供應短缺，一度無法找到足夠的手提電腦供新員工使用。不過，皮查宣布，公司將為員工提供最多1000美元（約7750港元）的補貼，以協助他們購買在家工作的設備，如站立式辦公枱或符合人體工程學的椅子等。

他強調，辦公室的工作環境將與以前不同，「我們將有嚴格的衛生和安全措施，以確保遵守公共衛生指引及社交距離，故辦公室的外觀和感覺均大大不同。」

Google是眾多科企中，對辦公室復工的呼聲最高之一，其他則將在家工作變成長遠政策。Twitter行政總裁Jack Dorsey本月12日向員工發電郵稱，容許員工永久在家工作，且在9月前不會重開辦公室。此外，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦表示，該公司將陸續開放遙距職位空缺，並允許現有員工申請長期在家工作，預料未來5至10年內，有一半員工採取家工作方式。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【新冠肺炎】紐西蘭總理建議企業增每周休假　加快經濟復甦
16:43 2020/05/26
【新冠肺炎】紐西蘭總理建議企業增每周休假　加快經濟復甦
【在家工作】Angry Birds開發商批評WFH　嚴重影響生產力
15:15 2020/05/21
【在家工作】Angry Birds開發商批評WFH　嚴重影響生產力
【新冠肺炎】英航空姐揭工作辛酸史　直擊疫情下飛香港過程
15:47 2020/05/20
【新冠肺炎】英航空姐揭工作辛酸史　直擊疫情下飛香港過程
疫情 朱克伯格 在家工作 補貼 加利福尼亞 Facebook Google Twitter 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【食用安全】女子鹽水浸洗士多啤梨30分鐘　驚見鑽出生猛蠕動小白蟲
12:02 2020/05/26
【食用安全】女子鹽水浸洗士多啤梨30分鐘　驚見鑽出生猛蠕動小白蟲
【賭王離世】賭王一生多情共4位太太　何鴻燊最掛念首任太太：最愛的已去世
13:49 2020/05/26
【賭王離世】賭王一生多情共4位太太　何鴻燊最掛念首任太太：最愛的已去世
【賭王離世】賭王子女膝下兒女成群　何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎
13:57 2020/05/26
【賭王離世】賭王子女膝下兒女成群　何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎