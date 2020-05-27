【生命鬥士】患心臟病小鐵漢入手術室第4次開刀　父母為愛兒打氣︰等你出來

▲ 3歲小鐵漢已進入手術室第4次開刀，更換人工心瓣。

患有先天性心臟病的3歲「小鐵漢」Kansas昨日（26日）入醫院，準備今日（27日）進行第4次手術，更換人工心瓣。網民持續為小鐵漢集氣，祝願他手術成功，小鐵漢入院前亦拍下短片，感謝網民支持。小鐵漢的媽媽指兒子剛入手術室，並為愛兒開刀加油。

小鐵漢充滿能量「打仗」

小鐵漢入院第二日，媽媽Doris於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」透露，小鐵漢已進入手術室，他做手術前得到護士的祝福︰

呢個小朋友笑得好開心，好多嘢講，運氣一定好好。

Doris指心情因小鐵漢而放輕鬆，昨晚睡得飽，至於手術前禁食的小鐵漢相信已很餓，但媽媽寫道他狀況良好。

他沒有哭，充滿能量打仗。

▲ 小鐵漢精力充沛，入手術室前仍「攪攪陣」。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

小鐵漢甚至有精神「攪攪陣」，病房有一位媽媽更笑說「對面床嚟咗隻小怪獸」，可見小鐵漢精力充沛。Doris最後為兒子加油，表示「等你出來」。

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同一位醫生做4次手術

小鐵漢因患有先天性心臟病，出生後已接受了3次開腔手術。他將在4歲進行最後階段的單心室循環手術，令其心臟功能達到常人的9成以上。今次換心瓣手術可為這個大手術打好根基，提升成功率。

Doris昨日指，今日為小鐵漢做手術的醫生，正是之前為他做了3次手術的醫生，令她和丈夫更放心。而醫生會在開胸後看情況，才決定為小鐵漢補心瓣，還是換機械瓣，小鐵漢父母希望能補心瓣。

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責任編輯︰駱秀玲