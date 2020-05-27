【優惠情報】實惠周五起舉行3天會員85折購物日 299元免印花換法國碳纖行李箱【內附詳情】
夏日炎炎，最好為家居來次大改造refresh！Pricerite實惠將會於5月29日至31日一連3日舉行會員購物日，全線分店及網店可享優惠價額外85折，期間可免印花低至3折換購法國品牌LEMAURICE & CO ALUMAX行李箱系列及送搓手液，實在抵玩。
不過，就算不是會員，只要購買指定金額都可立即入會，會員於傢俬部購物更可享現金回贈高達$1,000。立即看看精選減價貨品：
日期：5月29日至5月31日
入會資格：於Pricerite實惠門市家品部購物滿$500或傢俬部購物滿$5000入會即可享85折，詳情請向店員查詢。
條款細則：會員85折優惠不適用於寄賣貨品、陳列品、換購品、新婚優惠、指定公屋居屋及私樓傢俬優惠、廣告貨品、本週激賞、限時激賞、至激價、小型電器（指定品牌除外)及大型電器。不適用於送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用。不可與其他優惠(包括Caring card、Premium card、Prestige card、VIP card折扣、購物券等)及分期付款同時使用。
會員傢俬部現金回贈（單一發票折實後金額計算）：
購物滿$4,500-$6,999享10,000分會員積分回贈（相等於$100現金）
購物滿$7,000-$9,999享25,000分會員積分回贈（相等於$250現金）
購物滿$10,000-$13,999享50,000分會員積分回贈（相等於$500現金）
購物滿$14,000或以上享100,000分會員積分回贈（相等於$1,000現金）
＊註：不包括本周激賞貨品、Sanrio系列產品印刷圖案服務費、送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用；此推廣可與其他優惠同時使用，包括其他會員積分推廣、會員生日雙倍積分、星期三及星期五雙倍會員積分（指定公屋居屋及私樓傢俬優惠除外）