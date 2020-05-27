  • 29°C
香港時間 : 2020527日 (週三) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【優惠情報】實惠周五起舉行3天會員85折購物日　299元免印花換法國碳纖行李箱【內附詳情】

休閒 17:32 2020/05/27

分享：

熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

實惠舉行會員購物日，可以原價三折換法國LEMAURICE & CO.® ALUMAX碳纖行李箱系列。（20吋-28吋 $299起）（相片：實惠）

夏日炎炎，最好為家居來次大改造refresh！Pricerite實惠將會於5月29日至31日一連3日舉行會員購物日，全線分店及網店可享優惠價額外85折，期間可免印花低至3折換購法國品牌LEMAURICE & CO ALUMAX行李箱系列及送搓手液，實在抵玩。

不過，就算不是會員，只要購買指定金額都可立即入會，會員於傢俬部購物更可享現金回贈高達$1,000。立即看看精選減價貨品：

芝華仕ALTON 三座位電動雙彈鉸真皮梳化。（會員價：$9,010）（相片：實惠）

 

STAPLE 三趟門四櫃桶衣櫃。（會員價：$3,230）（相片：實惠）

BRAUN 摺疊式開合餐檯連兩椅。（會員價：$2,975）（相片：實惠）

 

TETRIZ 鞋櫃連椅。（會員價：$2,720）（相片：實惠）

 

Imarflex伊瑪牌2.6L電子式健康空氣炸鍋。（會員價︰$999）（相片：實惠）

 

不鏽鋼摺疊式雙層曬衣架（承重30kg）。（會員價：$429）（相片：實惠）

 

Tefal法國特福享宴煎鍋/深煎鍋。（會員價：$195起）（相片：實惠）

 

Midea美的 無線直立式吸塵機VCP5。（會員價：$1,499）（相片：實惠）

 

3M 高效型濾水器（DIY）（會員價︰$999）（相片：實惠）

Pricerite實惠會員購物日

日期：5月29日至5月31日

入會資格：於Pricerite實惠門市家品部購物滿$500或傢俬部購物滿$5000入會即可享85折，詳情請向店員查詢。

條款細則：會員85折優惠不適用於寄賣貨品、陳列品、換購品、新婚優惠、指定公屋居屋及私樓傢俬優惠、廣告貨品、本週激賞、限時激賞、至激價、小型電器（指定品牌除外)及大型電器。不適用於送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用。不可與其他優惠(包括Caring card、Premium card、Prestige card、VIP card折扣、購物券等)及分期付款同時使用。

會員傢俬部現金回贈（單一發票折實後金額計算）：

購物滿$4,500-$6,999享10,000分會員積分回贈（相等於$100現金）

購物滿$7,000-$9,999享25,000分會員積分回贈（相等於$250現金）

購物滿$10,000-$13,999享50,000分會員積分回贈（相等於$500現金）

購物滿$14,000或以上享100,000分會員積分回贈（相等於$1,000現金）

＊註：不包括本周激賞貨品、Sanrio系列產品印刷圖案服務費、送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用；此推廣可與其他優惠同時使用，包括其他會員積分推廣、會員生日雙倍積分、星期三及星期五雙倍會員積分（指定公屋居屋及私樓傢俬優惠除外）

相關文章

【自助餐優惠】朗廷酒店The Food Gallery自助餐重開　即叫即蒸海鮮午市買1送1晚市7折【內附訂位連結】
今日 13:30
【自助餐優惠】朗廷酒店The Food Gallery自助餐重開　即叫即蒸海鮮午市買1送1晚市7折【內附訂位連結】
【酒店優惠】香港逸東酒店6月推自助餐優惠　預訂可享85折嘗盡泰日韓台美食
今日 15:57
【酒店優惠】香港逸東酒店6月推自助餐優惠　預訂可享85折嘗盡泰日韓台美食
【限時劈價】MUJI無印良品會員優惠周第二階段　限定生活用品服飾大減價最低7折再9折
22:00 2020/05/26
【限時劈價】MUJI無印良品會員優惠周第二階段　限定生活用品服飾大減價最低7折再9折
著數優惠 家品 實惠家居 積分優惠 付款優惠

最高瀏覽

【食用安全】女子鹽水浸洗士多啤梨30分鐘　驚見鑽出生猛蠕動小白蟲
12:02 2020/05/26
【食用安全】女子鹽水浸洗士多啤梨30分鐘　驚見鑽出生猛蠕動小白蟲
【賭王離世】賭王一生多情共4位太太　何鴻燊最掛念首任太太：最愛的已去世
13:49 2020/05/26
【賭王離世】賭王一生多情共4位太太　何鴻燊最掛念首任太太：最愛的已去世
【賭王離世】賭王子女膝下兒女成群　何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎
13:57 2020/05/26
【賭王離世】賭王子女膝下兒女成群　何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎