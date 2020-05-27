【優惠情報】實惠周五起舉行3天會員85折購物日　299元免印花換法國碳纖行李箱【內附詳情】

▲ 實惠舉行會員購物日，可以原價三折換法國LEMAURICE & CO.® ALUMAX碳纖行李箱系列。（20吋-28吋 $299起）（相片：實惠）

夏日炎炎，最好為家居來次大改造refresh！Pricerite實惠將會於5月29日至31日一連3日舉行會員購物日，全線分店及網店可享優惠價額外85折，期間可免印花低至3折換購法國品牌LEMAURICE & CO ALUMAX行李箱系列及送搓手液，實在抵玩。

不過，就算不是會員，只要購買指定金額都可立即入會，會員於傢俬部購物更可享現金回贈高達$1,000。立即看看精選減價貨品：

▲ 芝華仕ALTON 三座位電動雙彈鉸真皮梳化。（會員價：$9,010）（相片：實惠）

▲ STAPLE 三趟門四櫃桶衣櫃。（會員價：$3,230）（相片：實惠）

▲ BRAUN 摺疊式開合餐檯連兩椅。（會員價：$2,975）（相片：實惠）

▲ TETRIZ 鞋櫃連椅。（會員價：$2,720）（相片：實惠）

▲ Imarflex伊瑪牌2.6L電子式健康空氣炸鍋。（會員價︰$999）（相片：實惠）

▲ 不鏽鋼摺疊式雙層曬衣架（承重30kg）。（會員價：$429）（相片：實惠）

▲ Tefal法國特福享宴煎鍋/深煎鍋。（會員價：$195起）（相片：實惠）

▲ Midea美的 無線直立式吸塵機VCP5。（會員價：$1,499）（相片：實惠）

▲ 3M 高效型濾水器（DIY）（會員價︰$999）（相片：實惠）

Pricerite實惠會員購物日

日期：5月29日至5月31日

入會資格：於Pricerite實惠門市家品部購物滿$500或傢俬部購物滿$5000入會即可享85折，詳情請向店員查詢。

條款細則：會員85折優惠不適用於寄賣貨品、陳列品、換購品、新婚優惠、指定公屋居屋及私樓傢俬優惠、廣告貨品、本週激賞、限時激賞、至激價、小型電器（指定品牌除外)及大型電器。不適用於送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用。不可與其他優惠(包括Caring card、Premium card、Prestige card、VIP card折扣、購物券等)及分期付款同時使用。

會員傢俬部現金回贈（單一發票折實後金額計算）：

購物滿$4,500-$6,999享10,000分會員積分回贈（相等於$100現金）

購物滿$7,000-$9,999享25,000分會員積分回贈（相等於$250現金）

購物滿$10,000-$13,999享50,000分會員積分回贈（相等於$500現金）

購物滿$14,000或以上享100,000分會員積分回贈（相等於$1,000現金）

＊註：不包括本周激賞貨品、Sanrio系列產品印刷圖案服務費、送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用；此推廣可與其他優惠同時使用，包括其他會員積分推廣、會員生日雙倍積分、星期三及星期五雙倍會員積分（指定公屋居屋及私樓傢俬優惠除外）