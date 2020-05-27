【瘦身秘笈】英國節目追蹤個案揭瘦人不胖之謎　營養師總結4大減肥黃金法則【內附詳情】

▲ 英國節目《瘦身秘笈》（The Secret Lives of Slim People）嘗試透過不同個案揭開瘦人不胖之謎。（iStock圖片）

香港人經常把減肥掛在口邊，然而也有不少人從來不用節食，也沒有做運動習慣，卻一直保持着纖瘦體形。英國節目《瘦身秘笈》（The Secret Lives of Slim People）嘗試透過不同個案揭開瘦人不胖之謎。

愛吃朱古力、零食、經常買外賣、不做運動……將於明珠台播出的英國Channel 4電視節目《瘦身秘笈》聚焦8位居於英國不同地區的中年男女，他們從來沒有刻意節制飲食，不健身，卻依然能保持瘦削身形，BMI數字也標準。他們到底有何秘訣？

▲ 英國節目《瘦身秘笈》透過研究8位瘦人的飲食生活習慣，試圖解開其不胖之謎。（影片截圖）

追蹤飲食生活習慣

節目追蹤8位身材瘦削、年齡由20多歲至40歲的健康男女。除了在家中安裝錄影鏡頭外，他們還會佩戴可量度步行及運動量的手帶，接受1星期的監察。

期間，營養師Amanda會透過日常觀察計算他們的卡路里攝取量和活動量。同時，節目主持人也會走訪不同大學的科研人員，解釋有關生活習慣和肥胖的關係，希望為減肥人士帶來啟示。

其中一位是Hayley，在學校兼職的她坦言，每天都吃幾次朱古力。她午餐時吃芝士貝果、晚餐會為一家人炮製烤雞、朱古力布甸。但營養師發現，她每天返工放工共步行了4公里，再加上她在家照顧3名活躍兒子的起居飲食，忙得很少時間坐下來。

園藝師Gaby坦言經常要在戶外工作，所以食量不少，午餐時可吃掉兩個漢堡包加薯條。她為何多年來BMI無超標？原來她丈夫每晚都會下廚，尤愛地中海飲食，晚餐總會有一大碗蔬菜，下廚時也多會落醋。大便化驗後，更顯示Gaby體內有豐富的腸道菌群，腸道健康。

進食時間及食量

每日駕車6小時的Karl，習慣每天吃穀物加牛奶的早餐，之後，他會一邊駕車一邊吃朱古力條、水果及三文治等充飢，回家晚餐再加雪糕作甜品。雖然Karl沒有健康飲食習慣，但他也有做對的地方，就是每天的進食時間及食量十分穩定，每晚也有8小時睡眠。

雖然有科學研究顯示，肥瘦與遺傳基因有關，但營養師也觀察到，8位人士大部分每天卡路里攝取量接近消耗量，因此多年來維持相若的體重。若把個案歸納，可總結以下4項有助瘦身的生活習慣要點︰

▲ 荷蘭有公司把會議室座椅改為健身單車，鼓勵員工多運動。（影片截圖）

1.多走動不久坐

現時有超過四分之一的英國成年人被歸類為肥胖，但荷蘭的過胖人士比例只是英國的一半，而這似乎跟荷蘭人喜愛以單車代步有關。

有研究指出，打工仔平均每天坐下工作9至10小時，增加了肥胖及心血管疾病風險。而在荷蘭，有公司在會議室就以健身單車代替傳統座椅，藉此鼓勵員工站着或走動。

▲ 充足睡眠有助減低致肥機會。（Getty Images）

2.充足睡眠減致肥機會

專家們亦發現睡眠與肥胖程度和體重互為影響的關係，如平均每晚只睡5至6小時，不但會讓脂肪代謝紊亂，飢餓素（Ghrelin）也會增加，特別想吃高碳水化合物的食物，因而容易引致過胖。相反，充足的睡眠有助減低致肥風險。

3.固定的飲食時間

時間營養學（Chrono-nutrition）說明，定時飲食令身體仿如安裝了一個時鐘，按時提醒身體需要消耗多少卡路里，然後產生適量分量的酵素和賀爾蒙去分解食物。日間身體燃燒卡路里會較有效率，所以若把晚餐時間推遲，會較難消耗卡路里。

▲ 日常飲食較多不同顏色蔬果，會豐富腸道菌群，有助身體處理食物中的營養物。（Getty Images）

4.多吃蔬果增腸道菌群

有研究發現，人體內若有豐富的腸道菌群，有助身體處理食物中的營養，增強免疫系統。腸道菌群的大部分取決於遺傳基因，以及長年累月的飲食習慣。微生物的多樣性會被包括大量糖、肉類和加工食品破壞，但若果改為高纖飲食，加入較多不同顏色蔬果，便會增加腸道菌群。

《瘦身秘笈》（共4集）

播映日期及時間︰5月29日（逢星期五）晚上8時

頻道︰無綫明珠台

記者：胡慧雯