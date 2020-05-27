【育兒心得】家庭被孩子主導　Esther Chu：孩子要學習他們不是世界的中心

兒子生日，正式步入青年期，我們邀請了兒子的幾個好友到麥當勞簡單慶祝。當我付完款正在等候食物，兒子的好友們走過來對我說：

「Auntie, 妳坐吓啦，唔好咁辛苦，等我哋攞啲食物過嚟比大家！」

我習慣了一腳踢，忽然被幾個12、3歲的年輕人照顧確實有點愕然，但又非常感動！明顯地，年紀輕輕能夠替人設想，必定是家教。

而且，要懂得照顧自己，才會懂得照顧別人。如果不是父母日積月累的培養，如此良善品格，是不會這樣自然流露出來的。

能夠自理又照顧別人是我父母孩童年代的必需品，那些年經濟沒有那麼發達，孩子都要在各方面幫助家庭，細細個要幫屋企串膠花，幫手照顧細佬妹，小學已經要懂得煮飯，帶細佬妹返學等。

然而，隨着時代發展，大家都富裕了，很多家庭都有外傭，孩子不需做家務，工人姐姐會照料他們一切的起居，孩子只需要照顧或許只有自己的學業。如果父母沒有刻意訓練，孩子從小只會專注自己喜歡的事情，不會敏感別人的需要了。

我認識不少夫婦，有了孩子後，每個假日都是親子假期，在假期再沒有做些自己喜歡的事情，很多夫婦也沒有了自己兩個的床、沒有了拍拖、甚至沒有了夫婦應有的關係。

父母的夫妻關係是孩子學習關係的入門，當我們的時間和愛只完全投放在孩子身上，而沒有讓孩子看見父母會投放時間和愛在彼此身上，他們只會明白夫婦關係的功能，而不能明白親密聯繫。

當家庭都被孩子主導，生活都是圍着孩子轉的話，孩子便成為家庭的中心，孩子也會因此變得自我中心！

每當假期，我們會對兒子們說，這是大家的假期，是一家人休息的時間，所以有些時候我們會做些他們喜歡的事情，他們也要跟爸媽做些我們喜歡的事情。孩子要學習他們不是世界的中心，他們也可以遷就父母，正如父母也會遷就他們一樣。

小兒子很喜歡跳上我們的床，也喜歡找藉口在哪裏睡，當然，他是在撒嬌，我們也會讓他在床上玩一會，然後提醒他，這是爸媽的床，是爸媽睡的，你要睡在自己的床。他便學會了父母也有自己的空間，孩子是需要尊重這個界線的。

有時，我倆夫婦也有拍拖時間，小兒子總想跟着我們，經常會問：「點解你哋要拍拖？」

我亦會坦白回答：「爸爸媽媽需要有自己兩個相愛嘅時間！」

孩子便慢慢明白過來，夫婦應該是這樣的，要有自己的床，要有自己的時間，而不是要遷就他而改變。

成長發展心理學家研究，認為小朋友過了兩歲，已經不再是世界的中心了，他們需要學習和別人合作，父母也需要教導孩子思考，要學習替他人設想，這樣的訓練是要以年月持之以恆的。

人際關係是知識和科技解決不了的，將來的世界需要更多懂得互相協作的人，你正在如此培育你的孩子嗎？

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