藝術金融服務供應商前經理串謀承辦商詐騙35萬元　遭廉署落案起訴

▲ （經濟日報資料圖片）

廉政公署早前接獲貪污投訴，指中國藝術金融前項目統籌營運經理聯同大紅飲食設計顧問公司僱員，就中金國際辦公室裝修工程串謀詐騙，涉款價值35萬元；二人今日遭落案起訴，周五(29日)於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

案情指，32歲被告林焯豪案發時為中國藝術金融的項目統籌及營運經理，中金國際2018年初於灣仔一幢商業大廈租用一個辦公室，並委聘紅飲食設計顧問公司把單位裝修為陳列室；有關裝修工程於同年中中止，中國藝術金融其後指派林焯豪尋找另一間承辦商，於租約結束前把半完成的陳列室恢復原貌。

控罪指，林焯豪及43歲時任大紅僱員郭振聲，2018年8月1日至10月4日期間，一同串謀詐騙中金國際，不誠實地用另一間承辦商作為大紅的替代，藉此競投上述陳列室的還原工程；及虛假地表示該承辦商提交的報價，透過競爭過程取得的真競爭報價單，藉此致使中金國際把該工程以35萬元判給該承辦商。

廉署今日落案起訴二人一項串謀詐騙罪名，違反普通法，兩被告周五於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯，現已獲准保釋。

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責任編輯：陳正怡