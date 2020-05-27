台灣提出香港人道援助行動專案　蔡英文：短時間內提出完整及明確規劃

▲ 蔡英文指如果香港情勢惡化，香港的自治、人權進一步被壓縮，也會嚴正表達關心和聲明。（蔡英文facebook圖片）

本港正值討論「港版國安法」之際，在台灣，總統蔡英文今日（27日）在社交平台表示，近來大家都很關心香港情勢的發展，她跟世界上所有國家一樣，都非常期待香港對自由和人權的保護，不要受到進一步的侵蝕，嚴正呼籲中國政府要懸崖勒馬，不要違反對香港「五十年不變」、「港人治港」的承諾，也應盡快讓香港社會恢復和平和對話。

【港版國安法】張建宗稱禁外籍法官審國安案件屬揣測 大律師公會副主席憂損香港司法獨立形象



蔡英文指如果香港情勢惡化，香港的自治、人權進一步被壓縮，也要嚴正表達關心和聲明，會持續支持港人爭取民主自由的決心，因為香港的民主自由是區域和平穩定的重要因素。

【港版國安法】一文看清全國人大公布國安法內容重點 針對4類行為涉7項內容



她又提到對於香港朋友，也一直在提供相關的協助，目前香港人民要來台灣相對已經是比較寬鬆，去年一整年，香港朋友來台居留的人數突破5,000人，相較於前一年成長41%。

▲ 蔡英文表示，將會在最短時間提出完整、明確的香港人道援助行動專案。（蔡英文Facebook圖片）

關於強化對港人的協助，她表示早上與行政院蘇貞昌院長進行討論，會請行政院提出「香港人道援助行動專案」，由陸委會負責盤整資源，透過跨部會協調來進行，包括對港人的居留、安置、照顧，要在最短時間內提出完整、明確的規劃。



對於之前有人質疑，調整 香港澳門關係條例是切割，這完全是錯誤解讀，蔡英文再次強調，無論制度如何調整，照顧香港人民的決心不變。

【不斷更新】示威者行出旺角彌敦道堵路 警方各區拘捕約290人

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：伍瑋瑋