【齊心抗疫】「港版愛迪生」牙醫伍士銓再研10項醫護抗疫設備　稱紫外綫C機械人25分鐘可消毒20張床

▲ 港大牙科學院榮譽副教授伍士銓（右）認為現今醫療設備並不適合應付大型疫症（香港牙醫學會提供）

新冠病毒今年突襲全球，造成多個家不少前綫醫護不幸確診，甚至殉職，醫院內的感染控制措施備被受關注。

曾研發出「太空鉗」以取火星岩石的港產發明家、港大牙科學院榮譽副教授伍士銓認為，反映現今醫療設備並不適合應付大型疫症，未來醫院應善用科技進行消毒，他昨發表10項設計模型，其中一項消毒機械人聲稱可利用紫外綫C，於25分鐘內消毒天花板、牆壁，連20張病床，並透露一款便攜式消毒器正申請研發專利。

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熱心科研的伍士銓表示，多地專家只着眼於疫苗或藥物研發，強調自己十分關注醫護確診問題，「因一個醫生感染了又要其他醫生照料」，又指出如意大利有逾1萬名醫護確診，歸咎防護措施不當，使醫護不適，「N95（口罩）戴10多小時會很頭痛」，於是他設計出一款穿戴式頭套，而頸部位置可作鬆緊調整，方便醫護呼吸。

此外，伍士銓亦設計出多款利用紫外綫C作消毒的設計模型。他說，紫外綫C可殺死包括沙士在內的病毒，但能否殺死新冠病毒則仍待專家研究，設計概念亦包括一款消毒機械人。伍士銓指由於紫外綫C不能直射人體，故使用時病人的病床上需加裝一塊板，以保護病人頭部，並要蓋上被以保護身體，而該消毒機械人估計可於25分鐘內消毒天花板、牆壁，連20張病床。

▲ 消毒機械人，伍士銓估計可於25分鐘內消毒天花板、牆壁，連20張病床。（香港牙醫學會提供）

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其他發明包括便攜式消毒器，可放置床頭相隔約6呎位置，以吸取病毒；多用途消毒裝置，可讓醫護消毒隨身物品，如電話，及可讓醫護消毒保護衣物後才棄置等。伍士銓透露只有一款便攜式消毒器目前在申請專利，其他設計將免費貢獻社會，「我都老了，不申請專利了，其他人想要便隨便拿去。」

▲ 便攜式消毒器，目前在申請專利。（香港牙醫學會提供）

▲ 多用途消毒裝置，可讓醫護消毒隨身物品，如電話，及可讓醫護消毒保護衣物後才棄置。（香港牙醫學會提供）

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記者：鄧凱文