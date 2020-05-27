【食物中毒】再多61人進食港產洪瑞珍三文治後食物中毒　6人糞便樣本檢出沙門氏菌

▲ 衞生防護中心指有6名患者的糞便樣本驗出沙門氏菌。

港產洪瑞珍三文治涉及食物中毒個案再增加，衞生防護中心今日（27日）公布再有61人懷疑與進食「洪家手作–洪瑞珍三文治」後，出現腸胃炎病徵，患者介乎2至67歲，當中49人求醫後有12人需入院接受治療；累計至今有關三文治中毒群組已有215人「中招」，所有受影響人士目前情況穩定，中心調查仍繼續。

【食物中毒】再多61人進食港產洪瑞珍三文治後食物中毒 累計154人中招

早前多人進食在荃灣南豐中心購買的「洪家手作 – 洪瑞珍三文治」後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵；中心今日再確認26個懷疑與進食有關三文治的新增群組，涉及22男39女，介乎2至67歲，進食有關三文治約3至57小時後先後出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等，當中49人曾經求醫，其中12人需入院接受治療。

截至今日下午4時，中心共確認89個相關的懷疑食物中毒個案群組，涉及215人。化驗結果顯示當中6名受影響人士的糞便樣本及一個剩餘食物樣本對D組沙門氏菌呈陽性反應。所有受影響人士目前情況穩定。衞生防護中心正繼續調查。

食環署稱，已接獲衞生防護中心通知有關事件的資料，及派員到12個零售點調查，有關處所已按中心指示停售相關產品，及向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，調查仍然繼續。

涉事零售點如下：

葵涌廣場3樓32號鋪

旺角中心1樓FK2B1號鋪

觀塘開聯工業中心A座8樓820-821號舖及A座地下

荃灣南豐中心1樓A56號鋪

灣仔莊士敦道129號地下

上環德輔道中154號鋪

(寄賣點)荔枝角D2 Place一期4樓402號「水晶屋」

(寄賣點)銅鑼灣謝斐道520號渣菲大廈地下A鋪「春陽茶事」

【食物中毒】再多65人進食港產洪瑞珍三文治後疑食物中毒 最細者只有1歲

衞生防護中心發言人呼籲，食物在室溫存放過久，會引致病原體繁殖和產生毒素。市民應避免食用已擺放於室溫數小時的熟食或即食食物；再次呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

中心指沙門氏菌在家養及野生動物中廣泛存在，亦常見於食用動物（例如家禽、豬和牛）和寵物（例如貓、狗、鳥類和龜等爬蟲類動物），是引致食物中毒的普遍來源，例如未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生的蛋及蛋製食品（如布甸），而病徵包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒，如果未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等，不過情況就比較十分罕見。

【食物中毒】港產洪瑞珍三文治廠房涉無牌經營 7人進食後嘔吐腹瀉疑食物中毒

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記者：陳正怡