  • 29°C
香港時間 : 2020528日 (週四) 13:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【素食女星】劉佩玥吃素半年生理心理大改善　Moon戒食肉：皮膚靚又可減肥

娛樂 12:10 2020/05/28

分享：

熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

劉佩玥已成為素食者半年。

素食風氣在近年盛行，不少名人明星都為健康而改善飲食習慣。最近在《降魔的2.0》演出被大讚的劉佩玥（Moon）也是一位素食者。劉佩玥表示吃素的最大原因是為了健康，而且在素食的過程中，的確感到身體及情緒有了明顯的改善。

劉佩玥接受TOPick訪問憶述，在半年前開始由食肉轉為吃素：「我不是因為宗教信仰或要減肥才吃素，是受紀錄片《茹素的力量》的影響，及希望自己健康所以吃素。」

【降魔的2.0】劉佩玥演繹與父母道別派洋蔥　陳嘉輝溫裕紅內心戲屬演技【有片】

劉佩玥素食半年。（陳家瑩 攝）

【降魔的2.0】劉佩玥入行7年曾感壓力崩潰　Moon因媽媽一句話學懂釋懷

素食者餐單

不少人覺得轉為素食後食物選擇少，劉佩玥分享素食者的餐單：「吃素不代表只吃澱粉和菜，因為營養會不足夠，而且很容易餓，始終菜只有纖維和水份，所以還要吸收如粟米的熱量、菠菜的鐵質，和豆的蛋白質等。另外，如怕自己一時三刻戒不了肉，可以一些素食肉幫忙。」

不過，Moon亦提醒吃素前有做好資料搜集：「吃素一定要很豐富，才可吸收不同的營養。好多營養都可在蔬果及堅果中攝取，因為牛和羊都是吃植物，為什麼我們要透過動物吸收，而不直接吃植物的本身？」

劉佩玥指吃素要很豐富，才可吸收不同的營養。（陳家瑩 攝）

【降魔的2.0】解構譚凱琪「醉酒羅小姐」與海魔關係　Zoie：願意為愛的人作出犧牲

素食好處多

談到素食的好處，Moon指：「我以前是很喜歡吃豬內臟、炸雞及燒鵝的人，所以我的體內脂肪很高，很容易血糖低，亦有心律不正和血壓過低的問題，但吃素後，我沒有因此感到暈、累或沒力，反而整個人都更精神，體內的毒素亦開始排出，令我肉眼看起來好像清減不少，但其實我的食量比以前增多。」

劉佩玥稱：「吃素是為健康，瘦下來只是額外的收穫，始終我不是為減肥而吃素，所以沒特別量度磅數。不過，我的情緒就有大改善，以往是個急速、燥底的人，現在情緒高低起伏不會太大，尤其時女生月事期間，可大大降低易發脾氣的問題，經痛亦減少。」

劉佩玥指吃素後情緒有大改善。（陳家瑩 攝）

【降魔的2.0】「貝太」患乳癌靠樂觀心態戰勝病魔　溫裕紅遇真命天子成幸福太太【有片】

素食的影響

Moon亦表示：「吃素是有捨才有得，如果對身體好、精神點、皮膚靚又可以減肥，連生病都少了，便會開始反思，那些對身體造成負荷的垃圾食物，即使捨棄了都沒所謂。」

她亦分享初加入素食行列的方法：「吃素是一個會一傳十，十傳百的影響，有些朋友都開始減糖減調味，其實一開始不用逼自己，即使一星期吃1至2天，不論對身體、地球和動物都已有很大的幫忙。」

劉佩玥入行7年曾感壓力崩潰　Moon因媽媽一句話學懂釋懷  上一頁

劉佩玥曾是大花筒成「月光族」　靠3個方法改惡習  下一頁

更多有關《降魔的2.0》報道：https://bit.ly/2yFnUMF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

化妝：Angela Shum

髮型：Matt Lau

服裝：Kate Spade

記者：鄭嘉瑤、陳家瑩

相關文章

【素食女星】謝安琪爆肺後靠素食回復健康　陳貝兒+劉佩玥+姚子羚推介綠食餐單
16:14 2020/05/19
【素食女星】謝安琪爆肺後靠素食回復健康　陳貝兒+劉佩玥+姚子羚推介綠食餐單
【降魔的2.0】愛妻號C君每天只想讓太太開心　收入全數「上繳」太太黃天頤【有片】
18:26 2020/05/13
【降魔的2.0】愛妻號C君每天只想讓太太開心　收入全數「上繳」太太黃天頤【有片】
57歲張學友靠素食保活力　「入五」型男逆齡秘方大公開
18:53 2018/10/10
57歲張學友靠素食保活力　「入五」型男逆齡秘方大公開
劉佩玥 演員 娛樂人物職業 素食 經痛 電視劇 香港小姐 減肥 降魔的 娛樂行業

最高瀏覽

愛妻梁潔華病逝終年59歲　黃日華：器官衰竭安詳離世
20:07 2020/05/27
愛妻梁潔華病逝終年59歲　黃日華：器官衰竭安詳離世
【淫賤業主】疫情下被裁員房東逼以性愛抵租金　單親媽控訴︰不想孩子流離失所
12:12 2020/05/27
【淫賤業主】疫情下被裁員房東逼以性愛抵租金　單親媽控訴︰不想孩子流離失所
【食不安心】元朗馳名食店驚現「走地雞翼尖」　員工就地處理雞翼尖污水遍地
16:13 2020/05/27
【食不安心】元朗馳名食店驚現「走地雞翼尖」　員工就地處理雞翼尖污水遍地