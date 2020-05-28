【素食女星】劉佩玥吃素半年生理心理大改善　Moon戒食肉：皮膚靚又可減肥

▲ 劉佩玥已成為素食者半年。

素食風氣在近年盛行，不少名人明星都為健康而改善飲食習慣。最近在《降魔的2.0》演出被大讚的劉佩玥（Moon）也是一位素食者。劉佩玥表示吃素的最大原因是為了健康，而且在素食的過程中，的確感到身體及情緒有了明顯的改善。

劉佩玥接受TOPick訪問憶述，在半年前開始由食肉轉為吃素：「我不是因為宗教信仰或要減肥才吃素，是受紀錄片《茹素的力量》的影響，及希望自己健康所以吃素。」

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▲ 劉佩玥素食半年。（陳家瑩 攝）

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素食者餐單

不少人覺得轉為素食後食物選擇少，劉佩玥分享素食者的餐單：「吃素不代表只吃澱粉和菜，因為營養會不足夠，而且很容易餓，始終菜只有纖維和水份，所以還要吸收如粟米的熱量、菠菜的鐵質，和豆的蛋白質等。另外，如怕自己一時三刻戒不了肉，可以一些素食肉幫忙。」

不過，Moon亦提醒吃素前有做好資料搜集：「吃素一定要很豐富，才可吸收不同的營養。好多營養都可在蔬果及堅果中攝取，因為牛和羊都是吃植物，為什麼我們要透過動物吸收，而不直接吃植物的本身？」

▲ 劉佩玥指吃素要很豐富，才可吸收不同的營養。（陳家瑩 攝）

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素食好處多

談到素食的好處，Moon指：「我以前是很喜歡吃豬內臟、炸雞及燒鵝的人，所以我的體內脂肪很高，很容易血糖低，亦有心律不正和血壓過低的問題，但吃素後，我沒有因此感到暈、累或沒力，反而整個人都更精神，體內的毒素亦開始排出，令我肉眼看起來好像清減不少，但其實我的食量比以前增多。」

劉佩玥稱：「吃素是為健康，瘦下來只是額外的收穫，始終我不是為減肥而吃素，所以沒特別量度磅數。不過，我的情緒就有大改善，以往是個急速、燥底的人，現在情緒高低起伏不會太大，尤其時女生月事期間，可大大降低易發脾氣的問題，經痛亦減少。」

▲ 劉佩玥指吃素後情緒有大改善。（陳家瑩 攝）

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素食的影響

Moon亦表示：「吃素是有捨才有得，如果對身體好、精神點、皮膚靚又可以減肥，連生病都少了，便會開始反思，那些對身體造成負荷的垃圾食物，即使捨棄了都沒所謂。」

她亦分享初加入素食行列的方法：「吃素是一個會一傳十，十傳百的影響，有些朋友都開始減糖減調味，其實一開始不用逼自己，即使一星期吃1至2天，不論對身體、地球和動物都已有很大的幫忙。」

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記者：鄭嘉瑤、陳家瑩