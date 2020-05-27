市民圍觀野生雀鳥或干擾本港鳥類生態　嘉道理籲大眾守法

▲ 嘉道理農場暨植物園指，發現近日大批遊人圍觀和攝影雀鳥家庭和牠們的鳥巢，呼籲市民守法。（嘉道理農場暨植物園Facebook專頁圖片）

每年4至5月是鳥類遷徙季節，成千上萬的候鳥會由南方飛往北方，香港是牠們的中轉站之一，嘉道理農場暨植物園在Facebook專頁帖文表示，近日發現本港的野生雀鳥吸引了不少市民的目光，大批遊人圍觀和攝影雀鳥家庭和牠們的鳥巢，提醒大眾有關做法或會干擾雀鳥的日常生活，影響本港鳥類生態，呼籲市民守法，不要打擾雀鳥。

嘉道理農場暨植物園指，人類和雀鳥同為大自然一份子，彼此應該和諧相處，一旦雀鳥受到干擾後，有可能會因為感覺受威脅而放棄牠們的巢穴，相信雀鳥和市民都不想這種事情發生，因此呼籲大家遵守法律，給予幼鳥空間成長直至離開鳥巢，雀鳥父母也需要一個安靜和安全的環境來養育下一代。

嘉道理農場暨植物園亦提供了保護雀鳥的貼士：

不要騷擾鳥巢，亦不要向其他人透露鳥巢的位置，讓鳥父母在沒有壓力的情況下養育後代。公開鳥巢位置可能會吸引大量的人群觀察野生動物，並擾亂牠們的日常生活。如資料落入不法份子手中，更可能導致野生動物被非法捕獵。

如你堅持想到訪鳥巢，請從遠處靜靜觀察，並只停留短暫的時間。如果你太靠近，父母可能會因受驚而拒絕離開以尋找食物，或無法飛返巢穴來餵飼幼鳥。

不要用手電筒照射或以閃光拍攝野生動物。這可能會讓野生動物感到不安。貓頭鷹是夜行性的，牠們的眼睛對光線非常敏感。

避免在春、夏季的雀鳥繁殖期於雀鳥繁殖地或附近植被進行維修工程。

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記者：陳曉瑩