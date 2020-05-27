【賭王離世】唯一未讀大學的賭王千金　何超儀自揭童年受欺凌被罵：你爸爸開賭的

▲ 何超儀被視為何家最叛逆千金。

賭王何鴻燊離世，家族各人的去向以至資產分配備受關注，賭王的下一代均身世顯赫，多名子女更是學霸，惟獨二房女兒何超儀從未有讀過大學，專心入演藝界發展的何超儀，被視為賭王最叛逆的女兒，幸超儀仍深得父寵，支持女兒追尋演戲夢想。

何超儀是賭王跟二房太太藍瓊瓔所生，自小熱愛音樂藝術的超儀，90年代中便入行當歌手，後來又踏足影圈，03年跟古天樂、陳奕迅演出三級片《豪情》，憑演妓女「趙啷啷」奪第23屆香港電影金像獎最佳女配角。

▲ 何超儀深得父母支持入演藝圈。（取自微博）

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何超儀在演藝界不喜愛主流路線，多演風格強烈電影，當歌手亦唱另類曲風。

超儀自小跟家族中人走不一樣路線，她曾接受商台《星光背後》訪問談及童年往事，承認自小反叛任性，小時候已試過拿著書包說要離家出走，也不特別喜歡讀書。

▲ 超儀（右一）自小便對表演藝術有興趣。（取自facebook）

她指表面上自己比起兄姊頑皮，卻是有原因地反叛，因為自小便被人欺負。「我們幾姊妹都是讀同一間幼稚園至中學，我第一日由工人姐姐帶返學，就被其他家長認得背景，有些人會走來跟我講：『你知唔知你老竇害死好多人，開賭的，累幾多人跳樓』等說話。」

何超儀漸漸習慣被人辱罵：「我已將這些當耳邊風，只覺好乏味，又是講這些。」

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▲ 2014年曾憑TVB劇《再戰明天》奪萬千星輝頒獎禮最佳女配角。

深得父寵愛

幸而，超儀深得父愛，何鴻燊曾說過，何超儀很像年輕時的自己，故對她很寵愛，有指她是繼超瓊後最得賭王疼愛的女兒。

03年超儀跟陳子聰結婚，何鴻燊更給予2,000萬港元當嫁妝，據知超儀的婚紗更值200萬元！

▲ 何超儀曾因藝術成就獲英國授勳。（取自微博）

何超儀2017年演出電影《無限春光27》，在第1屆馬來西亞國際電影人年展暨頒獎典禮拿下最佳女配角。超儀曾憶述爸爸何鴻燊得知她接拍此電影時的反應，開玩笑的說：「妳又做雞呀！（指妓女）。」但超儀堅定表示，演是不是普通的「雞」，是有意義的「雞」，並全力以赴拍攝，希望令父親覺得驕傲。

何鴻燊自入院後，超儀亦常跟丈夫去探望，父親離世後，超儀向傳媒表示希望讓她們有空間去處理後事，甚為傷感。

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