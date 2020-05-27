涉收藏毒郵包被控　居警察宿舍女子獲撤控

▲ 被告高可晴（格仔衫）獲撤控販毒罪。（經濟日報記者攝）

報稱住在已婚警察宿舍的22歲女子，涉於去年收取1個疑有近3公斤俗稱K仔的毒品氯胺酮，被控1項危險藥物的販運罪，控方早前提出撤控，裁判官要求律政司解釋，案件押後至今（27日）於沙田裁判法院再訊。律政司一方表示繼續申請撤控，裁判則指被告在警誡下稱1名不知名男子指使她接收郵包，認為案件應繼續處理，待陪審團判斷。律政司一方表示，指控被告事前知道郵包有毒品的理據薄弱，堅持撤控。裁判官不同意說法，但最終批准撤控。

被告高可晴（22歲），報稱銷售員及居於已婚警察宿舍，被控於2019年12月12日在沙田顯徑郵政局側門外非法販運危險藥物，即2.96公斤氯胺酮。

律政司副刑事檢控專員陳淑文今指出，考慮過證供後，認為指控被告事前知道郵包內有毒品的證據薄弱。裁判官鄧少雄則指，案情撮要中提到，被告得知有1個郵包寄到其住址，收到郵局通知卡後到郵局索取，警誡下，被告指有1名「不知名男子」指使她接收的，其後便不願意再透露其身分，保持緘默。裁判官質問，究竟「不知名男子」跟被告說了什麼、在案中擔任什麼角色，又指該等問題應留待審訊時陪審團判斷。

控方則指考慮過所有證供，認為陪審團將未能推斷被告是否不知情下接收郵包。裁判官回應，毒品市值200萬元，案情指被告無收錢犯案，質疑被告與該男子「當中發生咩事呢」，而被告是否無合理疑點下犯案應由陪審團推論，或由高等法院初級偵訊處理。

控方強調律政司是次決定，是貫徹一貫檢控方針，故維持撤控決定。裁判官指，雖然不同意律政司說法，但是否檢控最終仍是律政司的決定，更謂「隨便你啦，法庭已經表達關注，只要個決定係律政司獨立嘅決定就夠啦」，終接納撤控申請，被告即時無罪釋放。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂