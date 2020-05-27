上訴庭頒令傳媒准查選民登記冊　只限政府新聞處認可的傳媒

▲ （經濟日報資料圖片）

警隊員佐級協會早前為免警員遭「起底」而提出司法覆核，要求禁止公眾查閱選民登記冊，被判敗訴，協會早前提出上訴，獲判上訴部分得直。上訴庭今（27日）再開庭跟與訟各方商討正式命令內容，指獲容許查冊的傳媒僅包括獲政府新聞處認可的傳媒。

上訴庭今甫開庭即明言傾向接納選管會一方的建議以落實命令內容，即裁定涉案的《選舉管理委員會（選民登記）（立法會地方選區）（區議會選區）規例》第20 (3)條，在不設限制下讓公眾查閱選民登記冊的做法屬不合比例，並限制日後僅參選人、政黨及獲政府新聞處新聞發布系統認可的傳媒，為選舉相關的目的才可查冊。

香港記者協會一方曾於庭上質疑，有關界定傳媒工作者的定義並不包括自由身記者等，而政府新聞處供傳媒登記的機制中亦不設上訴渠道，建議有關字眼應修改為「進行新聞工作為目的」。惟上訴庭指本案並非針對傳媒定義的司法覆核案件，因此上訴庭不會處理有關傳媒的定義，並拒絕接納記協一方的建議。

政府新聞處發言人回應指，一般獲新聞處新聞發布系統接納的傳媒機構包括根據相關法例註冊及獲發牌照的印刷報章、新聞雜誌、通訊社、電台及電視台等，而網上媒體的登記條件則包括需事先向政府新聞處提交過去3個月內的定期網上報道新聞作證明等。被問及有關登記機制是否設上訴渠道，發言人指倘傳媒登記被拒，可再作申請。

選舉事務處則回應指，暫未收到有關法庭命令，但由於本屆立法會選舉的選民登記冊將於6月1日出爐，因此處方料於6月1日前，會就有關命令作出公布。

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記者：楊詠渝