有車行推免費的士考牌網上課程 盼吸引新人入行 社會 18:33 2020/05/27 分享： 熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 ▲ 有車行推出免費的士考牌網上課程，盼吸引新人入行。（資料圖片） 的士行業人手流失嚴重，有車行推出的士考牌網上課程，希望吸引新人入行。 忠誠車行推出1小時免費的士考牌網上課程，課程名額40個。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【準時是基本】DSE考生預約的士要求「準時到」 司機不滿放上網公審： 以為吩咐私人司機 12:47 2020/04/29 【準時是基本】DSE考生預約的士要求「準時到」 司機不滿放上網公審： 以為吩咐私人司機 【好心有好報】的士兜錯路暖心乘客不計較 落車電腦遺後座司機折返歸還 11:20 2020/05/23 【好心有好報】的士兜錯路暖心乘客不計較 落車電腦遺後座司機折返歸還 【的士鬧劇】2孩港媽搭的士不戴口罩狂噴口水 好心司機提醒反被鬧最終一句撃退 12:01 2020/05/25 【的士鬧劇】2孩港媽搭的士不戴口罩狂噴口水 好心司機提醒反被鬧最終一句撃退 的士