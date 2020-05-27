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有車行推免費的士考牌網上課程　盼吸引新人入行

社會 18:33 2020/05/27

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

有車行推出免費的士考牌網上課程，盼吸引新人入行。（資料圖片）

的士行業人手流失嚴重，有車行推出的士考牌網上課程，希望吸引新人入行。

忠誠車行推出1小時免費的士考牌網上課程，課程名額40個。

責任編輯：陳梓蔚

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