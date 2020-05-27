【賭王離世】何鴻燊住院11年醫療費逾15億　養和醫院2千呎賭王套房內貌曝光

▲ 何鴻燊住院11年醫療費逾15億，養和醫院2000呎獨立套房大解構。

賭王何鴻燊於昨日（5月26日）下午離世，終年98歲。自於2009年7月賭王於四太梁家琪家中不慎跌倒撞傷頭部後，多年來需要靠輪椅代步，過去11年更需要長時間入住養和醫院接受治療。據悉賭王多年來的住院費加上醫療費，高達15億港元！

賭王自09年於四太家中跌倒，並撞及頭部，當時有指年事已高的賭王撞傷頭部情況嚴重，更達更危殆程度，需要馬上接受大腦手術，此後每次見到賭王出入均以輪椅代步，11年來賭王大部份的時間便長住於養和醫院。

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▲ 四房每逢過時過節便會舉家到醫院探賭王食蛋糕。（微博圖片）

每逢大時大節或者賭王生日，四房人均會安排好時間前往醫院與賭王慶祝，照片中的賭王雖然面露微笑，但大多都未有望向鏡頭，未知是否受腦部手術的影響。

▲ 三太與女兒何超雲。（微博圖片）

貴為一代賭王，入住的病房當然要最高級別待遇。賭王多年來入住位於養和醫院位於37樓的秀群套房，房間面積達2,000呎，景觀開揚可飽覽跑馬地景色，房間寬敞舒適，設施先進完善，令賭王及訪客猶如置身家中。

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▲ 超開揚景觀病房。（養和醫院照片）

2,000呎房間當中，除了超寬敞全景觀病房以外，還包括設有70吋高清電視的特闊客廳、放有八人桌的寬敞飯廳、備有雪櫃及微波爐的開放式廚房以外，房間內還另外設有一間「陪人房」，內含獨立廁所和浴室，方便家屬在內逗留過夜之用，裝修設施與一般酒店無異。

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▲ 「陪人房」與一般酒店房無異。（養和醫院照片）

房間採用高智能設計，包括有自動感應燈、多層式遙控窗簾、遙距控制浴室燈光的輕觸屏幕、以及為病人提供娛樂的IE Buddy（互動輕觸屏幕）等，同時房內設有私人電子保險箱，可以管放病人的貴重物品。

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▲ 超大客廳及飯廳。（養和醫院照片）

為保障客人私隱，病房還設有特別裝置先進防盜系統「The Magic Eye」，病人及家屬可透過房內的螢光幕辨別訪客身份及與之對話。套房特設兩度大門，訪客身份一經核實，首度大門便會自動開啟。獲准進入的訪客只需輕按感應器，第二度門亦會自動打開。

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▲ 先進防盜系統「The Magic Eye」。（養和醫院照片）

這間超級豪華病房單計入住價，每日收費23,000港幣，若有家人留宿，陪人床收費為700港元一晚。以上價目還不包括針藥費、檢查費、治療費、手術室費、施行程序費、膳食費、醫生費、私家護士費、病者聘請護理人員等其他醫院費用。

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▲ 開放式廚房。（養和醫院照片）

據知何家為賭王安排全城最佳的醫療團隊，當中有至少七名成員，每位至少擁有五年以上的資歷，團隊包括深切治療部的護士長、護士及物理治療師。另外更有傳賭王身體每個重要器官均有安排一位資深的專科醫生負責，故醫療費每日高達近百萬。

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▲ 賭王住院價目表。（養和醫院照片）

過去11年來賭王進出醫院頻繁，加上今年由1月起長期入住至今，保守估計何家已花費超過15億元醫療費。

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