足總前菁英發展教練涉虛報履歷　貝鈞奇：報道失實惡意抹黑足總

▲ 貝鈞奇（左）批評，洩密者惡意抹黑足總，認為足總有需要改善內部管理和操守問題。（陳子謙攝）

審計署早前揭露香港足總出現多項行政管理問題，近日再有報道指足總招聘程序失當及監管不足惹起爭議。足總今日（27日）召開記者會回應各種指控，主席貝鈞奇表示，有關報道失實，又批評洩密者惡意抹黑足總，認為足總有需要改善內部管理和操守問題。

近日有本地傳媒報道分別指出，足總在招聘年薪過百萬的菁英發展教練時出現程序問題，其中足總菁英發展前教練李本思（Samuel Bensley）去年初申請職位時涉嫌申報虛假履歷，該教練已於今年初離任；而原定去年12月請辭的行政總裁溫達倫（Paul Woodland）獲主席貝鈞奇挽留，以短期合約方式留任至今年6月底，但此事未有公布及經董事會審議。

足總主席貝鈞奇表示，由於事件涉及私人資料不欲公開細節，但認為不少人應徵不同條件的職位，都可能會出現資料上的出入，只要申請人符合條件、沒有造假、沒有失實，是可以接納的。

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他又認為，應徵資料有出入不是罪證，最重要是尋找人材，申請人是否適合相關的職位，而當時李本思申請草根足球經理時，雖沒有A級教練牌，但擁有碩士學位，認為他應徵當時薪金不高的草根足球經理，已達到足總的要求，十分合適聘請的職位。

貝鈞奇又關注，有人在辦公室取得有關李本思的個人資料，並於未經他本人同意下發放給第三方，再轉發給傳媒。他指，流出的是機密資料，李本思已就其個人資料被不同意下取用提出正式投訴，並已展開調查。他批評，有人惡意抹黑足總，欠缺職業道德，認為足總有需要改善內部管理和操守問題。

足總行政總裁溫達倫補充指，李本思在2016年應徵草根足球經理時只遞交申請表格，而不是履歷表，對於有報道所指李本思曾擔任英國球會諾域治的社區體育基金會女子隊主教練，只是一名體育老師，他認為是一場誤會，因李本思除了負責足球與教育工作外，亦會擔任該球會一隊的助理領隊，所以他同時是一名老師，亦是一名教練。

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他續指，當時面試小組成員均認為李本思為最佳人選，決定聘請他，其後去年的招聘菁英發展教練時，當時內部只有數名候選人，面試後決定晉升李本思。他指出，面試後已將有關晉升決定透過內部通訊通報董事局，並獲得四個正面回應，而足總時任主席梁孔德動用緊急決定通過相關聘請條件，其後在去年2月18日的董事會議上提出，並沒有人反對。

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記者：陳子謙