【國歌法】民主派批法案罰則重　廖長江：限制合理有限度

▲ 立法會審議國歌法草案，政制及內地事務局局長曾國衞聽取議員發言。（程志遠攝）

立法會今日（27日）就國歌法恢復二讀，民主派議員先後三次提出休會待續議案，會議終暫停近1個半小時後，立法會主席梁君彥拒絕動議。他指，自己有責任確保會議秩序、效率及公平，並在合理時間內處理事項，早前已經預告預留了30小時審議《國歌條例草案》，決定照原定計劃進行，今日不會再處理其他休會待續動議。

建制派發言支持議案，民主派就批評有關法案罰則重，不會支持。建制派「班長」、商界立法會議員廖長江發言時表示，國歌是憲法確立的國家象徵及標誌，人大常委會2017年將國歌法納入基本法附件三後，香港有憲制責任實施。

廖長江說，《國歌法》草案委員會已召開17次會議，審議超過50小時，草案主旨是尊重國歌，認為有部份市民對國歌法認識存在偏差及誤解。他舉例指，法案委員會審議過程中已解釋，當茶餐廳或酒樓播國歌，食客不是參與者，故無需遵守禮儀，而唱國歌者即使在公開場合唱走音等，控方必須證明有關行為是意圖侮辱國歌，認為相關限制有限度及合理。

建測規園界議員謝偉銓指，有民主派質疑國歌法限制市民表達意見自由，但條例最多只限制某種特定表達方式。「你不滿意政府、不滿意共產黨，可以繼續合法地自由表達，包括透過合法和平示威、寫文章等，但不可以透過以侮辱國歌的方式表達。」

民主黨林卓廷指，比較不同地區罰則，香港的國歌法罰則非常重，強調要愛國不是依靠嚴刑峻法，或是日播夜播國歌，愈灌輸只會引發愈大的反抗，表明民主黨難以支持有關法案。公民黨立法會議員陳淑莊擔心，國歌法是中央收緊對港管治的測試，令市民恐懼行政機關及執法機構，使用法律武器壓迫市民，認為國歌法及港區國安法的設立，是香港一國兩制的最大轉捩點。

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記者：李淇