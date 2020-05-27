  • 28°C
香港時間 : 2020527日 (三) 19:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國歌法】民主派批法案罰則重　廖長江：限制合理有限度

政治 19:00 2020/05/27

分享：

熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

立法會審議國歌法草案，政制及內地事務局局長曾國衞聽取議員發言。（程志遠攝）

立法會今日（27日）就國歌法恢復二讀，民主派議員先後三次提出休會待續議案，會議終暫停近1個半小時後，立法會主席梁君彥拒絕動議。他指，自己有責任確保會議秩序、效率及公平，並在合理時間內處理事項，早前已經預告預留了30小時審議《國歌條例草案》，決定照原定計劃進行，今日不會再處理其他休會待續動議。

建制派發言支持議案，民主派就批評有關法案罰則重，不會支持。建制派「班長」、商界立法會議員廖長江發言時表示，國歌是憲法確立的國家象徵及標誌，人大常委會2017年將國歌法納入基本法附件三後，香港有憲制責任實施。

廖長江說，《國歌法》草案委員會已召開17次會議，審議超過50小時，草案主旨是尊重國歌，認為有部份市民對國歌法認識存在偏差及誤解。他舉例指，法案委員會審議過程中已解釋，當茶餐廳或酒樓播國歌，食客不是參與者，故無需遵守禮儀，而唱國歌者即使在公開場合唱走音等，控方必須證明有關行為是意圖侮辱國歌，認為相關限制有限度及合理。

建測規園界議員謝偉銓指，有民主派質疑國歌法限制市民表達意見自由，但條例最多只限制某種特定表達方式。「你不滿意政府、不滿意共產黨，可以繼續合法地自由表達，包括透過合法和平示威、寫文章等，但不可以透過以侮辱國歌的方式表達。」

民主黨林卓廷指，比較不同地區罰則，香港的國歌法罰則非常重，強調要愛國不是依靠嚴刑峻法，或是日播夜播國歌，愈灌輸只會引發愈大的反抗，表明民主黨難以支持有關法案。公民黨立法會議員陳淑莊擔心，國歌法是中央收緊對港管治的測試，令市民恐懼行政機關及執法機構，使用法律武器壓迫市民，認為國歌法及港區國安法的設立，是香港一國兩制的最大轉捩點。

【相關新聞】國歌法恢復二讀在即  民主派接力提休會辯論致會議暫停

【相關新聞】國歌法恢復二讀 張建宗冀議會勿起紛爭

記者：李淇

相關文章

國歌法料兩周內完成審議　撞正六四周年
22:40 2020/05/25
國歌法料兩周內完成審議　撞正六四周年
國歌法恢復二讀　張建宗冀議會勿起紛爭
今日 11:45
國歌法恢復二讀　張建宗冀議會勿起紛爭
國歌法恢復二讀在即 民主派接力提休會辯論致會議暫停
今日 15:56
國歌法恢復二讀在即 民主派接力提休會辯論致會議暫停
國歌法 政治 立法會 基本法

最高瀏覽

【食用安全】女子鹽水浸洗士多啤梨30分鐘　驚見鑽出生猛蠕動小白蟲
12:02 2020/05/26
【食用安全】女子鹽水浸洗士多啤梨30分鐘　驚見鑽出生猛蠕動小白蟲
【賭王離世】賭王一生多情共4位太太　何鴻燊最掛念首任太太：最愛的已去世
13:49 2020/05/26
【賭王離世】賭王一生多情共4位太太　何鴻燊最掛念首任太太：最愛的已去世
【賭王離世】賭王子女膝下兒女成群　何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎
13:57 2020/05/26
【賭王離世】賭王子女膝下兒女成群　何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎