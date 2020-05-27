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教育局指高中復課運作安排良好　對穿校服者被捕感心痛籲珍惜返校上課機會

社會 19:11 2020/05/27

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本港中學的中三至中五級今日復課，教育局對復課日的整體情況表示滿意。（陳靜儀攝）

本港中三至中五學生今日（27日）復課，教育局表示，今早聯絡了部分中學，得悉學校的整體運作和安排大致良好，並切實執行多項衞生防疫措施，包括進入校舍前為學生、訪客量度體溫、盡量使用課室的空間、學生活動時保持適當社交距離等，局方對復課日的整體情況感滿意。

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教育局指，感謝各位校長、老師和其他學校同工，為復課做了很多準備工作，而在停課期間，亦為學生及家長提供支援，讓同學在家中繼續學習，做到「停課不停學」，局方會繼續與學校保持聯繫，適時提供協助及支援，確保復課順利。

發言人提醒，家長須為子女自備口罩，並謹記每天出門前為子女量度體溫，填寫「量度體溫記錄表」交回學校，子女遇有不適便不應上學，強調要使校園成為一個安全衞生的地方，讓同學們愉快學習，必須要學校、同學和家長的全面配合和通力合作，做足防禦措施。

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發言人續稱，對於今日在幾區有人非法集結，擾亂公共秩序，並有身穿校服的年輕人被捕，教育局感到憂慮和心痛，呼籲學生珍惜可以回校上課的機會，切勿參與違法或可能危及人身安全的行動，須時刻以守法和安全為大前提，放學後盡快返回家中，切勿在街上流連或前往可能有危險的地方。

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記者：陳曉瑩

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