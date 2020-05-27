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陳健波主持內委會選主席　郭卓堅申覆核不獲受理

社會 19:16 2020/05/27

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法官駁回長洲居民郭卓堅的司法覆核許可申請。（經濟日報資料圖片）

立法會主席梁君彥早前引用《議事規則》，委任財委會主席陳健波取代郭榮鏗，主持內務委員會主席選舉，最終選出李慧琼為主席。長洲居民郭卓堅早前就此提出司法覆核，指有關做法違反《基本法》，並要求法庭頒下臨時禁制令。法官今（27日）頒下判詞，指郭未有足夠利害關係提出是次訴訟，因此駁回覆核許可申請，並下令郭需支付訟費。

法官於判詞中指出，本案的爭議在於法庭對立法會的不干預原則是否適用於本案，以及根據立法會《議事規則》92條，主席梁君彥是否有權作出上述決定，但法官認為於本案中他根本毋須處理上述爭議，因為郭卓堅未能證明他與涉案爭議有足夠利害關係，而很明顯，有更多人比郭就事件牽涉更多利害關係，例如反對有關做法的立法會議員。

法官因此駁回有關司法覆核許可申請，至於訟費問題，基於法庭應郭的要求而召開了聆訊，但郭卻欠缺理據，而梁君彥及陳健波一方則向法庭提供了充足協助，因此法官下令郭需支付訟費。

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記者：楊詠渝

司法覆核 郭榮鏗 陳健波 立法會 基本法

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