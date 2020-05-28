【Chaumet珠寶】Josephine Amour d'Aigrette可拼疊單鑽戒指 雙春兼閏月打造完美6月新娘
中國人揀選婚期，傳統以來喜歡選擇年頭、年尾，意謂有個好開始或完完滿滿的意思。西方人卻剛剛相反，視6月為結婚的最佳月份，認為6月的婚姻會份外幸福，久而久之在香港6月也成了結婚旺季。
Chaumet便特別為6月新娘推出全新Josephine Amour d'Aigrette單鑽戒指，戒指可跟系列內的其他款式互相組合甚至完美拼疊，配合品牌向來著名的婚嫁鑽飾系列，打造出最美的6月新娘。此外，Chaumet還新增了鑽戒訂製服務，新人可先於網上選好自己想要的款式及鑽石的大小，品牌的專家就會代為尋找出心水，好替新人們分擔一下繁忙的婚事籌備工作。
西方人有句諺語：「Marry in June─Good to the man and happy to the maid」（結婚在6月─新郎幸福，新娘快樂），更說6月的新娘會特別漂亮。香港深受西方文化影響，因此愈來愈多人選擇於六月舉行婚禮，想做個最美的6月新娘？除了在選擇婚紗、髮型師及化粧師方面不能馬虎之外，身上佩戴的首飾也極為重要，令新娘子更雍容華貴、光芒四射。
法國殿堂級珠寶品牌Chaumet自1780年在巴黎創立開始，就以浪漫的愛情故事為首飾注入生命，同樣透過首飾來頌讚永恆不變的愛情。
自成立以來，Chaumet的珠寶除了強調精湛的工藝，還有寶石的質素，早就受到皇室貴族所鍾愛，成為王室珠寶御用商，當中包括法國第一任國王拿破崙一世。
他於18世紀登基之時，就為約瑟芬皇后戴上Chaumet的皇冠為她加冕，從此Chaumet見證著拿破崙和約瑟芬之間的愛情，這亦成了品牌「Crown Your Love」（為愛加冕）婚嫁系列的靈感之源，品牌甚至以約瑟芬為靈感女神，創作出經典的Chaumet Josephine鑽飾。
Chaumet Josephine系列有品牌最新推出的Josephine Amour d'Aigrette單鑽戒指，戒指採用鉑金製成，上面鋪鑲明亮式切割鑽石，戒指指環前方呈尖形，有如心形的下半部分，效果獨特而富心思，而3款全新鑽戒更可以互相組合甚至完美拼疊，就如象徵著愛情的不同階段。
鑽戒訂製平台
品牌更推出嶄新的鑽戒訂製服務體驗平台，新人可透過3D技術，選擇鑽戒的類型、鑽石的卡數、顏色、切割方式、鑲嵌方法以及刻名的字款，完成後便可以預覽自己心目中的戒指，網上還提供鑽戒的大約價值，讓新人們有所預算，然後品牌的專家就會代為尋找出心水的鑽戒，為大家提供更有效率的購物體驗。
記者︰梁靜詩
攝影（部分）︰黃建輝
模特兒︰Ana S @ We Management
服裝︰CENTRAL WEDDINGS
化粧及髮型︰Shirley Tang
產品查詢︰2816 5068