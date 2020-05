【Chaumet珠寶】Josephine Amour d'Aigrette可拼疊單鑽戒指　雙春兼閏月打造完美6月新娘

▲ 法國名牌Chaumet的Josephine Aigrette Imperiale白金冠冕鑲嵌明亮式切割鑽石、5顆共重約7.9卡的梨形切割粉紅藍寶石及6顆共重約2.65卡的梨形切割石榴石($1,583,000);同系列鉑金戒指鑲嵌明亮式切割鑽石、1顆2.42卡梨形切割粉紅藍寶石($475,000)。(黃建輝攝)

中國人揀選婚期,傳統以來喜歡選擇年頭、年尾,意謂有個好開始或完完滿滿的意思。西方人卻剛剛相反,視6月為結婚的最佳月份,認為6月的婚姻會份外幸福,久而久之在香港6月也成了結婚旺季。

▲ Josephine Aigrette Imperiale白金頸鏈,鑲嵌明亮式切割鑽石($1,775,000);同系列白金耳環,鑲嵌明亮式切割鑽石、2顆共重3.79卡的梨形切割藍寶石($1,118,000);鉑金戒指主石為1顆2.23卡梨形切割鑽石($1,065,000)。(黃建輝攝)

Chaumet便特別為6月新娘推出全新Josephine Amour d'Aigrette單鑽戒指,戒指可跟系列內的其他款式互相組合甚至完美拼疊,配合品牌向來著名的婚嫁鑽飾系列,打造出最美的6月新娘。此外,Chaumet還新增了鑽戒訂製服務,新人可先於網上選好自己想要的款式及鑽石的大小,品牌的專家就會代為尋找出心水,好替新人們分擔一下繁忙的婚事籌備工作。

▲ Josephine Aigrette Imperiale白金頸鏈($885,000)及耳環($229,000)皆鑲嵌明亮式切割鑽石及Akoya珍珠;Josephine Aigrette白金戒指鑲嵌明亮式切割鑽石及Akoya珍珠($39,500-$57,800);另一Josephine Aigrette白金戒指鑲嵌明亮式切割鑽石($33,600 )。(黃建輝攝)

西方人有句諺語:「Marry in June─Good to the man and happy to the maid」(結婚在6月─新郎幸福,新娘快樂),更說6月的新娘會特別漂亮。香港深受西方文化影響,因此愈來愈多人選擇於六月舉行婚禮,想做個最美的6月新娘?除了在選擇婚紗、髮型師及化粧師方面不能馬虎之外,身上佩戴的首飾也極為重要,令新娘子更雍容華貴、光芒四射。

法國殿堂級珠寶品牌Chaumet自1780年在巴黎創立開始,就以浪漫的愛情故事為首飾注入生命,同樣透過首飾來頌讚永恆不變的愛情。

▲ Josephine Aigrette Imperiale白金頸鏈鑲嵌明亮式切割鑽石($1,304,000);同系列白金耳環鑲嵌明亮式切割鑽石,可轉換為耳釘($189,000);Josephine Eclat Floral白金手鐲主石為1顆梨形切割鑽石及1顆枕形切割鑽石($311,000)。(黃建輝攝)

自成立以來,Chaumet的珠寶除了強調精湛的工藝,還有寶石的質素,早就受到皇室貴族所鍾愛,成為王室珠寶御用商,當中包括法國第一任國王拿破崙一世。

他於18世紀登基之時,就為約瑟芬皇后戴上Chaumet的皇冠為她加冕,從此Chaumet見證著拿破崙和約瑟芬之間的愛情,這亦成了品牌「Crown Your Love」(為愛加冕)婚嫁系列的靈感之源,品牌甚至以約瑟芬為靈感女神,創作出經典的Chaumet Josephine鑽飾。

▲ Josephine Aigrette藍寶石戒指及藍寶石冠冕。(個別訂價)(官方圖片)

Chaumet Josephine系列有品牌最新推出的Josephine Amour d'Aigrette單鑽戒指,戒指採用鉑金製成,上面鋪鑲明亮式切割鑽石,戒指指環前方呈尖形,有如心形的下半部分,效果獨特而富心思,而3款全新鑽戒更可以互相組合甚至完美拼疊,就如象徵著愛情的不同階段。

▲ Josephine Amour d'Aigrette單鑽戒指,戒指採用鉑金製成,上面鋪鑲明亮式切割鑽石,3款戒指可單獨佩戴,亦可互相拼疊。(個別訂價)(官方圖片)

鑽戒訂製平台

品牌更推出嶄新的鑽戒訂製服務體驗平台,新人可透過3D技術,選擇鑽戒的類型、鑽石的卡數、顏色、切割方式、鑲嵌方法以及刻名的字款,完成後便可以預覽自己心目中的戒指,網上還提供鑽戒的大約價值,讓新人們有所預算,然後品牌的專家就會代為尋找出心水的鑽戒,為大家提供更有效率的購物體驗。

記者︰梁靜詩

攝影(部分)︰黃建輝

模特兒︰Ana S @ We Management

服裝︰CENTRAL WEDDINGS

化粧及髮型︰Shirley Tang

產品查詢︰2816 5068