【Chaumet珠寶】Josephine Amour d'Aigrette可拼疊單鑽戒指　雙春兼閏月打造完美6月新娘

▲ 法國名牌Chaumet的Josephine Aigrette Imperiale白金冠冕鑲嵌明亮式切割鑽石、5顆共重約7.9卡的梨形切割粉紅藍寶石及6顆共重約2.65卡的梨形切割石榴石（$1,583,000）；同系列鉑金戒指鑲嵌明亮式切割鑽石、1顆2.42卡梨形切割粉紅藍寶石（$475,000）。（黃建輝攝）

中國人揀選婚期，傳統以來喜歡選擇年頭、年尾，意謂有個好開始或完完滿滿的意思。西方人卻剛剛相反，視6月為結婚的最佳月份，認為6月的婚姻會份外幸福，久而久之在香港6月也成了結婚旺季。

▲ Josephine Aigrette Imperiale白金頸鏈，鑲嵌明亮式切割鑽石（$1,775,000）；同系列白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石、2顆共重3.79卡的梨形切割藍寶石（$1,118,000）；鉑金戒指主石為1顆2.23卡梨形切割鑽石（$1,065,000）。（黃建輝攝）

Chaumet便特別為6月新娘推出全新Josephine Amour d'Aigrette單鑽戒指，戒指可跟系列內的其他款式互相組合甚至完美拼疊，配合品牌向來著名的婚嫁鑽飾系列，打造出最美的6月新娘。此外，Chaumet還新增了鑽戒訂製服務，新人可先於網上選好自己想要的款式及鑽石的大小，品牌的專家就會代為尋找出心水，好替新人們分擔一下繁忙的婚事籌備工作。

▲ Josephine Aigrette Imperiale白金頸鏈（$885,000）及耳環（$229,000）皆鑲嵌明亮式切割鑽石及Akoya珍珠；Josephine Aigrette白金戒指鑲嵌明亮式切割鑽石及Akoya珍珠（$39,500-$57,800）；另一Josephine Aigrette白金戒指鑲嵌明亮式切割鑽石（$33,600 ）。（黃建輝攝）

西方人有句諺語：「Marry in June─Good to the man and happy to the maid」（結婚在6月─新郎幸福，新娘快樂），更說6月的新娘會特別漂亮。香港深受西方文化影響，因此愈來愈多人選擇於六月舉行婚禮，想做個最美的6月新娘？除了在選擇婚紗、髮型師及化粧師方面不能馬虎之外，身上佩戴的首飾也極為重要，令新娘子更雍容華貴、光芒四射。

法國殿堂級珠寶品牌Chaumet自1780年在巴黎創立開始，就以浪漫的愛情故事為首飾注入生命，同樣透過首飾來頌讚永恆不變的愛情。

▲ Josephine Aigrette Imperiale白金頸鏈鑲嵌明亮式切割鑽石（$1,304,000）；同系列白金耳環鑲嵌明亮式切割鑽石，可轉換為耳釘（$189,000）；Josephine Eclat Floral白金手鐲主石為1顆梨形切割鑽石及1顆枕形切割鑽石（$311,000）。（黃建輝攝）

自成立以來，Chaumet的珠寶除了強調精湛的工藝，還有寶石的質素，早就受到皇室貴族所鍾愛，成為王室珠寶御用商，當中包括法國第一任國王拿破崙一世。

他於18世紀登基之時，就為約瑟芬皇后戴上Chaumet的皇冠為她加冕，從此Chaumet見證著拿破崙和約瑟芬之間的愛情，這亦成了品牌「Crown Your Love」（為愛加冕）婚嫁系列的靈感之源，品牌甚至以約瑟芬為靈感女神，創作出經典的Chaumet Josephine鑽飾。

▲ Josephine Aigrette藍寶石戒指及藍寶石冠冕。（個別訂價）（官方圖片）

Chaumet Josephine系列有品牌最新推出的Josephine Amour d'Aigrette單鑽戒指，戒指採用鉑金製成，上面鋪鑲明亮式切割鑽石，戒指指環前方呈尖形，有如心形的下半部分，效果獨特而富心思，而3款全新鑽戒更可以互相組合甚至完美拼疊，就如象徵著愛情的不同階段。

▲ Josephine Amour d'Aigrette單鑽戒指，戒指採用鉑金製成，上面鋪鑲明亮式切割鑽石，3款戒指可單獨佩戴，亦可互相拼疊。（個別訂價）（官方圖片）

鑽戒訂製平台

品牌更推出嶄新的鑽戒訂製服務體驗平台，新人可透過3D技術，選擇鑽戒的類型、鑽石的卡數、顏色、切割方式、鑲嵌方法以及刻名的字款，完成後便可以預覽自己心目中的戒指，網上還提供鑽戒的大約價值，讓新人們有所預算，然後品牌的專家就會代為尋找出心水的鑽戒，為大家提供更有效率的購物體驗。

記者︰梁靜詩

攝影（部分）︰黃建輝

模特兒︰Ana S @ We Management

服裝︰CENTRAL WEDDINGS

化粧及髮型︰Shirley Tang

產品查詢︰2816 5068