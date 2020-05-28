【護膚秘訣】口罩悶侷肌膚易出油塞毛孔　每周磨砂深層清潔保美白彈滑　

▲ Borghese淨透平衡美膚泥漿能深層淨化毛孔防止堵塞（官方圖片）

我們已經度過了幾個月罩不離面的日子，長時間戴著口罩容易造成油脂分泌旺盛及毛孔閉塞等問題，再加上近日天氣又熱又潮濕，面部肌膚就更容易出油，加速細菌增長而形成粉刺及暗瘡。既然要留家抗疫，就要每星期自行利用面部磨砂及深層清潔產品去護理肌膚，使肌膚保持潔淨，隨後使用的護膚品才能有效吸收。

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淨透煥采黑面膜的去角質泡沫配合黑色活性炭成分，可溫和去除老化死皮角質，排走皮膚中的毒素，回復透薄光澤。其豐富多酚的熱情果加上保濕複合物，為肌膚提供保護及補濕作用，並改善繃緊。（$295 / FILORGA）

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主要成份為法國天然纖維的棉花纖維素去角質啫喱，蘊含天然去角質粒子，能有效去除老化角質，清除藏於肌膚深層的雜質，有效潔淨肌膚。（$190 / belif）

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淨透平衡美膚泥漿能深層淨化毛孔防止堵塞，平衡肌膚水油分泌，達致「先更新排毒，後紓緩平衡」。配方更含珍貴植物精華油，有效收細毛孔，為肌膚保濕滋潤。（$400 / Borghese）

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亮白深層淨化泡泡面膜能去除毛孔污垢及化粧殘留，擊退油脂，帶走老化角質；集合NAPS蘑菇菌、日本薯蕷提取物等自然發酵成分，有效防止紫外線對肌膚的侵害，同時補充營養及提亮膚色。（$340 / su:m37˚）

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添加含天然荷荷巴油的荷荷巴脂粒，精萃柔砂膏具優異保濕力，達致肌膚水油均衡。質地溫和，可洗淨老廢角質的同時亦可補充養分，促進血液循環、紅潤臉色。（$400 / THREE）

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能為肌膚提供深層潔淨功效的有機深層潔淨面膜，當中的蘆薈和洋甘菊成分則能發揮紓緩鎮靜作用。而荷荷巴油酯保濕成分會隨著肌膚的溫度而逐漸融化於面膜中，讓肌膚保持滋潤柔軟。（$520 / MUKTI）

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雙效煥白磨砂膏含有溫和的檸檬果酸和植物性去角質微粒，可使皮膚表面細膩光滑，深層潔淨並細緻毛孔。蘊含NARS獨有的聚光複合物，能讓肌膚回復光澤。（$400 / NARS）

產品查詢︰

MUKTI（2468 2295）

su:m37˚（3586 1304）

NARS（2918 9886）

THREE（3101 9237）

belif（2110 0131）

Borghese（2745 0688）

FILORGA（3108 9735）

記者︰梁靜詩