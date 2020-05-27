記協指警方中環阻礙記者採訪拍攝　促警務處長指令前線停止針對記者

▲ 記協呼籲警務處處長鄧炳強立即指令前線警務人員停止針對記者的干擾及傷害。（陳國峰攝）

《國歌條例草案》今日（27日）在立法會恢復二讀，加上「港版國安法」訂立在即，有人發起多區示威抗議。記協表示，今日中環再發生多宗警方刻意阻礙記者採訪拍攝的事件，包括無理截查、強行停止直播等，有記者更不幸遭胡椒球槍擊中受傷，呼籲警務處處長鄧炳強立即指令前線警務人員停止針對記者的干擾及傷害。

記協發聲明指，綜合傳媒報道，警方今午在中環截查大批記者，表明持有記協證件的記者才可獲放行，沒有的則留下扣查，多名記者更被指令向鏡頭高叫自己的名字及身份證號碼；另有防暴警察要求記者停止拍攝，並中止記者的直播畫面，而防暴警察在畢打街驅散人群期間，發射數枚胡椒球彈，打中一名記者。

記協強調，記者在公眾地方有權採訪，而媒體不一定要成為記協會員，才被視作記者，而鄧炳強上周四（21日）與傳媒組織會面後，同意記者和市民在公眾地方都有拍攝權利，亦曾表明會向各級指揮官傳達訊息。

協會認為，任何人士如果正在進行採訪工作，警方不應該阻撓，警隊必須停止一切針對記者合法採訪工作的行動。

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記者：陳曉瑩