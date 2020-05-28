理大研發「仿皮膚」單向導水紡織物料技術　較巿場上的防水透氣性布料效能高出15倍

▲ 理大科研團隊研究出「仿皮膚」單向導水紡織物料技術，可模擬人體皮膚汗腺功能，加強布料的吸濕排汗效果。(曾耀輝攝)

理大科研團隊花費4年時間，研發出「仿皮膚」單向導水紡織物料技術，可模擬人體皮膚汗腺功能，加強布料的吸濕排汗效果，且於任何物料上均可應用，對於高運動量人士，效果更見明顯；研究獲理大、美國康奈爾大學，以及「創新及科技基金」撥款340萬資助；該技術亦已註冊美國專利。

理大紡織及服裝學系系主任范金土表示，現時市面常用的吸濕排汗紡織物料，在吸汗之後會變得沈重，且物料更會黏附在皮膚上，令穿著的人感到不舒服，這類紡織物料不具有排斥外部液體，例如雨水等的功能。

理大科研團隊通過模仿人體皮膚汗液排出模式，研發出一種「仿皮膚」定向傳輸液體織物，做法是先在該布料作防水處理，其後使用離子機照射，在布料上建立具有單向液體傳輸的點狀通道，類似人體「汗腺」一樣，能將汗液排出紡織物料外，又同時可以排斥外部液體滲進紡織物料內；而技術用途亦廣泛，於任何物料上均可應用。

▲ 該技術做法是先在該布料作防水處理，其後使用離子機照射，在布料上建立具有單向液體傳輸的點狀通道，類似人體「汗腺」一樣。(曾耀輝攝)

范解釋，採用令布料具有類似孔型的點狀管道結構達至單向導水，布料可以將皮膚排出的水滴，經細孔從內引導到布料外側，但物料同時能夠阻礙外側液體進入織物內，以提高物料整體疏水的效果。

他又指，人體於運動時，每小時會排出約1000至2000克汗水/平方米，惟現時市面布料排水功能每小時約460克汗水/平方米，相反經理大技術處理後的紡織布料可以做到6600克汗水/平方米，即該技術的透水速度相比人體排汗更快，其透汗及防水功能較現時巿場上的防水透氣性布料高出15倍，同時具有耐磨性，即使經過循環磨擦逾1萬次，仍能保持其性能不會有明顯變化。

▲ 採用令布料具有類似孔型的點狀管道結構達至單向導水，布料可以將水滴經細孔從內引導到布料外側，但物料同時能夠阻礙外側液體進入織物內。(曾耀輝攝)

不過他指，現時技術仍有限制，例如若遇上滂沱大雨，物料無法做到完全隔離，「毛毛雨才可以」，故現正繼續研究提高防水性能，亦會和工商界合作，嘗試批量化生產，並應用於運動服、防護衣、及休閑服等。

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記者：洪芷晴