愛妻梁潔華病逝終年59歲　黃日華：器官衰竭安詳離世

▲ 黃日華太太梁潔華病逝。

藝人黃日華和太太梁潔華相依相愛四十年，2013年梁潔華患有急性骨髓性白血病，七年來頑強抗戰，最終不敵病魔。

黃日華為娛圈出名的愛妻號及好爸爸，他跟太太梁潔華於1980年因拍攝《京華春夢》而相識，二人於1982年開始相戀，至1988年結婚，婚後兩年誕下寶貝女黃芷晴。

▲ （黃日華微博圖片）

之後梁潔華淡出娛樂圈，轉職保險界，平時沉默寡言的他曾於微博發表愛妻宣言，他寫道：「願我身邊的女人永遠幸福快樂！家庭美滿，身體健康！」

可惜的是在2013年，梁潔華驗出患上俗稱血癌的「急性骨髓性白血病」，令她於結婚25周年紀念日要於醫院中度過。當日黃日華於微博上載夫婦25年前合照，且留言：「今天我們結婚了（25年前）！銀婚快樂、永遠恩愛！」

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▲ （黃芷晴IG圖片）

而黃日華近年陪伴太太梁潔華抗癌，多次進出醫院接受化療。更有指黃日華每月花10萬元醫藥費去為太太醫病，故努力返內地登台吸金。

約兩年前黃日華於內地節目《女兒們的男朋友》裡透露，由於太太曾埋怨他忽略了家庭，令兩母女如過著單親家庭，為此他選擇於高峰時退下火線。

黃日華更於節目作出深情表白，「女兒是沒得選的，但是老婆卻是自己選的，自己娶回來的。所以要給自己選擇的愛人，最好的生活：愛她，保護她，疼她！」

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