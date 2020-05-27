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李嘉誠回應有弦外之音？

政治 20:24 2020/05/27

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李嘉誠（右）發聲明回應港區國安法，但被指有弦外之音。（資料圖片）

中央制定「港區國安法」，香港政商猛人近日紛紛表態。長和的李嘉誠今日（27日）也表示，通過此法，希望可以紓緩中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用。但有商界消息卻解讀指，誠哥的說法有弦外之音。

大公文匯全媒體今日引述李嘉誠回應表示︰「任何國家對自身國家安全問題有權責，大家不必過分解讀；通過《港區維護國家安全法》，希望可以紓緩中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用；同時，特區政府責無旁貸，要鞏固香港人對『一國兩制』的信心，和強化國際社會的信任。」

文章更特別表明，年事已高的李嘉誠，日前因感冒不適，身體不太舒服，所以未有及時回應親建制網上媒體點新聞記者的查詢。今天精神稍好，即馬上回覆了記者有關查詢，充分展現出一個愛國愛港商人對國家對香港義不容辭的責任。

雖然李嘉誠叫大家不要過份解讀中央今次立法，但商界消息解讀指，李嘉誠一方面是表明，希望通過港區國安法，可做到紓緩中央對港擔憂，長遠有穩定發展的正面作用，但更應留意的是，當中提及「特區政府責無旁貸」的工作；顯然，李嘉誠是要提醒林鄭政府，有責任做好兩件事，一是鞏固港人對一國兩制的信心，二是強化國際社會的信任，言下之意，在這兩件事上，無論是對內或對外，特區政府目前都做得不足夠。

撰文 : 傅流螢

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