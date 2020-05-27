【矢志不渝】黃日華對太太照顧體貼入微　黃芷晴見證暖爸愛妻舉動

▲ 黃芷晴見證著爸爸的愛妻舉動。

黃日華的女兒黃芷晴步隨父母腳步加入娛圈，今年30歲的黃芷晴曾於理工大學修讀設計系，並設立了自家復古系手作品牌。2015年，她被監製鄧特希看中，並欽點於內地劇集《只有情永在》擔正做第一女主角，其後她演出不少港視劇集。

黃日華夫婦視愛女如掌上明珠，華哥父女感情非常好，一年前黃日華跟女兒黃芷晴（Adrian）參與內地綜藝節目《女兒們的男朋友》，節目主要是由父親的觀察角度看女兒戀愛，探討兩代觀念的差異。

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▲ 黃芷晴跟父親開係要好。（黃芷晴IG圖片）

黃芷晴透露黃日華是暖男

在內地節目《女兒們的男朋友》其中一集，黃芷晴曾透露爸爸黃日華主動為家人剝蝦等，黃日華回應為太太及女兒服務是光榮，此舉令網民感動，揚言要找個像黃日華的暖男老公。

黃芷晴在節目指，從小到大剝蝦的工作都是爸爸負責，媽媽和她只需要負責吃。華哥聽後非常欣慰自己平日的小舉動，女兒會記在心內，並表示：「我覺得給他們服務是我的光榮。」

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▲ 黃日華為妻女剝蝦，真體貼。

而黃芷晴曾經於微博讚揚爸爸，她寫道：「華哥就是控制不了的喜歡剝蝦的男人！有時候在家裏要跟他搶着剝蝦！我覺得每個人有不同的喜好，我也控制不了別人說甚麼，但我就是敬佩他對家人的細心，他幫我們剝蝦，我幫他舀湯，這些細微的舉動其實可以讓對方覺得很溫暖。」

當時黃芷晴更曾偷拍華哥並配文開玩笑稱：「這位型男是誰呢哈哈」。

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