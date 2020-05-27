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【矢志不渝】黃日華為陪病妻抗癌淡出幕前　好丈夫堅守結婚誓言：永遠愛你

娛樂 20:38 2020/05/27

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

黃日華不離不棄照顧病妻。

藝人黃日華和太太梁潔華相依相愛40年，2013年梁潔華患有急性骨髓性白血病，七年來頑強抗戰，最終不敵病魔。

黃日華跟太太梁潔華結婚30年，一直十分恩愛，2013年梁潔華患上血癌，黃日華要為龐大醫藥費而奔波，幸夫婦性格樂天，一家人攜手共度難關。

黃日華79年畢業於無線藝員訓練班，1980年合拍TVB劇《京華春夢》認識同劇藝人梁潔華，82年拍拖，至88年結婚，婚後兩年誕下女兒黃芷晴。

當年黃日華是無線當家小生，但多年來緋聞甚少，且多屬煲水宣傳居多，黃日華除工作以外，極少應酬，把時間全留作家庭，對太太專一如昔，是圈中公認好丈夫。

愛妻梁潔華病逝終年59歲　黃日華：器官衰竭安詳離世

黃日華跟太太相愛40年。（取自微博）

而梁潔華因感幕前發展一般，故淡出娛樂圈，轉職保險界，事業更有突破，屢在業界獲獎。

2013年黃日華跟梁潔華結婚25周年，好景不常，梁潔華被驗出患上血癌，當時黃日華未有公布事件，直至15年才認太太患癌。

黃日華對太太不離不棄照顧，二人銀婚紀亦要在病榻中度過，當日黃日華在微博發布夫婦25年前合照，並留言「今天我們結婚了（25年前）！銀婚快樂、永遠恩愛！」

黃日華陪妻子抗病7年。（取自微博）

華哥又曾在網上為太太生日留言：「親愛的，您又大一歲了！沒什麼可給您，只能每天愛您多一些！」

照顧病妻日夜辛勞，但華哥堅守當日結婚時「無論疾病健康將永遠愛你」的誓詞，對家人不離不棄。

梁潔華過去五年，為抗癌多度進出醫院，因長期住院及接受各種化療，有指黃日華為月10萬的醫藥費，頻頻到內地登台努力賺錢，一有工作空檔便返港陪太太。

因梁潔華愛花，黃日華在家中種有七色花卉，好讓太太回家休養時心情放鬆。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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