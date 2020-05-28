【過客爸爸】退休傳媒人做寄養爸爸湊待領養BB　非常奶爸：每次離別都好似賣仔

▲ 已退休接近5年的前傳媒人曾展強，當上寄養爸爸，專門湊待領養的BB。

如果有一種愛是沒有明天的，你願意付出嗎？

已退休接近5年的前傳媒人曾展強，正照顧一位1歲4個月大的BB女，每天餵她吃逗她笑氹她睡，還一起生活，以為他倆是父女關係，女嬰叫他一聲爸爸是理所當然，但曾展強會向還未懂性的女兒糾正︰「叫我叔叔吧！」

作為暫託家庭的一分子的，曾展強深明跟BB如何親密，都要常提醒自己並不是爸爸。當BB被領養，望着他的身影離開，BB會徹底忘記這位叔叔，他說：「我很榮幸參與他們的成長，要來就來要散便散，人生就是這樣。」

我想，這便是無條件的愛。



照顧初生嬰兒挑戰難度

筆者踏入曾展強的家，都刻意保持安靜，以免嘈醒正熟睡的小女孩。反而主人家曾展強，就急不及待拉着筆者走入睡房，看正抱着毛公仔、呼呼熟睡的女童，曾展強望着她時，不經意流露出一份父愛。

▲ 曾展強說照顧BB時，會感受到他們很依賴及信任自己，他感到很安慰。(曾耀輝攝)

有3個仔女、今年正好是花甲之年的曾展強，退休後為何做湊仔公呢？「我太太是位老師，發現有位學生經常欠交功課，行為也出現問題，於是她打電話到學生家希望跟媽媽了解，但接電話者稱呼自己是姨姨，後來發現學生是來自寄養家庭。」

曾太認為學生並不是頑皮，只是可能缺乏家人關懷才出現問題，於是便向曾展強提議做暫託家庭，「當時我倆都退休，覺得自己有時間，便決定一起湊仔。」

後來太太卻返回職場，就只剩他單打獨鬥，「我的阿哥家姐質疑我的湊仔能力，又話我是大叔，如何湊B呢？我就是偏偏不信邪，決定去做。」

▲ 曾展強現在照顧1歳4個月的小女孩粉粉，二人十分合拍，粉粉一聽到曾展強的聲音便會即時跑向他，場面十分溫馨。(曾耀輝攝)

曾展強更向高難度挑戰，選擇照顧初生嬰兒，他說：

很少人願意照顧0-2歲的BB，因覺得很辛苦，我覺得無人做就不如等我做啦！

2017年7月，BB終於來了！曾展強滿心歡喜迎接一個只有1個月大的男嬰，但發覺B仔沒甚麼表情、神情有點呆滯，他此時就訂下目標，要令他有笑容，做個開心BB。

他每天為B仔餵奶、換片、陪玩、出街散步等等，終於培養出感情，不用兩個月，B仔終於露出燦爛笑容。

原本曾展強是屬緊急暫託家庭，通常照顧每個BB大約3個月，但期限一再延長，曾展強可見證B仔學識爬、行、 跑的過程；由牙牙學語到懂得說話，他感到十分欣慰。

▲ 曾展強說每次BB離開家庭，太太都哭到死去活來，十分不捨。(曾耀輝攝)

特訓BB適應新家庭

曾展強從2017起，共照顧了3個BB，更笑言自己像半個湊仔專家，「我很了解小朋友身體狀況，不只眼瞓肚餓會扭計，有時出牙仔都會很忟憎，就要去氹下佢。」

當然，他也有遇過難題，某個凌晨BB不斷大哭，又不肯瞓覺，他怕嘈醒鄰居於是整晚抱着他，翌日發現BB原來作病發燒。

不只是照顧他們的身體，曾展強還很關顧BB的將來生活，希望他們日後容易融入領養家庭。「現在我負責照顧的B女，名字叫粉粉，應該是醫院護士替她改的，因她的床位是117，7英文是Seven，所以就叫她粉粉囉！最近我發現粉粉每次食飯都一定要玩玩具，我怕她日後被領養，『新父母』不明白她的習慣，可能覺得她是一個愛鬧的小朋友，所以我要糾正她，我預備兩碗飯，分別是主飯及客飯，主飯是我餵她，客飯是她自己食，她拿着匙羹舀下舀下好過癮，於是很專心食，現在已成為一個很樂意食飯的乖BB，『新父母』會覺得她很有教養，印象會更好。」

離別的無限傷痛

雖然現在要一日24小時全天候照顧BB，連原本已玩了6年的大提琴都要暫時放下，曾展強覺得也是值得。「被寄養的BB都來自一些有問題的家庭，可能父母生病、生活有困難，甚至是吸毒等，每個背後都有一個悲慘的故事。我很幸運擁有一個幸福家庭，想把愛俾一些有需要的人，小朋友在溫暖的家庭成長，得到關心及照顧，對整個成長都十分重要。其實一個小朋友蠢一點、笨一點，是沒有問題的，最重要是不可做壞人，我並不能令他們特別聰明，甚至是出人頭地，但我只需付出少少就可幫助他們。」

由於曾展強是照顧初生BB，離開他時都是未足兩歲，由於年紀太細，他們長大後會忘記這段日子，曾展強只成為一個過客，他說：

很榮幸參與過他們的成長，我並不介意他們忘記我，但我深深相信，他們潛意識會感受到曾經有人關懷、保護他們，在一個溫馨幸福的家庭生活過，相信他們會一直記著這份感覺。

相聚有時，離去亦有時，每次BB的離開，都觸動了曾展強的心靈。

BB我由細湊到大，無疑在制度上他們是寄養BB，但有情感上我一直視他們為自己的仔女，每次離別都好似賣仔，肯定會有傷痛，我太太更每次喊得很厲害。

▲ 曾展強當年做記者時工作很忙碌，經常要離港採訪。(被訪者提供)

曾做記者的他見證過不少生離死別，讓他懂得放開。

人生聚散是很平常，我只是一個寄養叔叔，當他找到真正家庭時即代表可享受另一份家庭保暖，我必定要是要放手。另外醫院還有很多人BB等住我湊，他走了我便可以照顧第二個，幫到其他BB。

雖然在暫託家庭裏，照顧者只能被BB或小孩稱作叔叔或姨姨，稱呼爸爸或媽媽是禁忌，但曾展強對孩子的付出，實在比真正的爸爸更多，更值得BB叫他一聲︰爸爸！

記者：招美寶