【大凶之兆？】「地震魚」伏屍南丫島網民稱「凶兆」　專家：或因洋流改變被迫赴淺水區覓食

▲ 香港魚類學會會長莊棣華接受訪問時亦形容這條「地震魚」在香港水域出沒，並曝屍海灘的情況十分罕見。

有網民近日在南丫島發現一條「地震魚」伏屍海灘，不少網民驚呼香港恐會發生地震。香港魚類學會會長莊棣華接受訪問時亦形容這條「地震魚」在香港水域出沒，並曝屍海灘的情況十分罕見，估計牠或因洋流改變被迫赴淺水區覓食

專家形容情況罕見

該網民周一（25日）在facebook群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」發帖指，自己在周日（24日）南丫島模達灣發現一條有「地震魚」之稱的罕見皇帶魚伏屍海灘。從他發布的照片可見，死亡的皇帶魚身體呈灰白色，全身接近2米長，部份身體被沙覆蓋，估計已死去一段時間。

不少網民指皇帶魚在香港的海域出沒十分怪異，並表示：「呢條魚出親嚟都冇好嘢㗎喎」、「香港要地震了」、「呢種係不祥魚，將有大事發生」、「災難魚」。

據香港魚類學會會長莊棣華接受TOPick訪問時指出，皇帶魚在香港海軍出現的情況其實十分罕見，因為皇帶魚本身為居於200至1000米水深，屬於沿海大陸棚斜面深海魚類，而香港周邊的海域則屬於大陸棚頂部淺海，水域最深亦僅為百餘米，本來就並非屬於皇帶魚的棲息地，而離香港最近的大陸棚斜面深海水域則位於香港南方的擔桿群島海域附近。

不少洋流因氣候暖化而改變

對於皇帶魚伏屍南丫島海灘的原因，莊棣華估計該魚可能本身出現不適，導致牠喪失了探測水深或溫度等外部環境的感知能力，而誤入本港水域。此外，他又指出全球氣候暖化所導致的洋流改變亦可能為大環境因素之一。

他指出，隨着近年全球氣候暖化，全球一些自遠古時代便已運行多年的洋流，近年局部開始出變化，甚至停頓，此舉會令原本洋流內生態環境，包括溫度、營養及海水鹽度等因素出現變化。由於不同魚類本身都各有適合棲息的水深或海域範圍。但隨着近年氣候暖化所引致一系列的生態改變，恐為不少的海洋生物的起居或覓食習慣帶來負面影響，如皇帶魚恐被迫因此隨着洋流改變，而前往淺水區域覓食。

至於皇帶魚與地震的關聯，莊棣華認為兩者不無關係，因為本居深海的皇帶魚可能會因為地震發生前海底地殼所出現的微妙變動，讓牠因此受驚而游向淺水區，甚至會因為被攪動的水流令皇帶魚被推上水面。而在經常發生地震、海嘯的日本，當地漁民亦會把皇帶魚稱之為「龍宮之使」，意指牠是龍宮的使者帶來避難的訊息。

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責任編輯:吳梓楓