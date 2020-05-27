【大凶之兆？】「地震魚」伏屍南丫島網民稱「凶兆」　專家：或因洋流改變誤闖淺水區

▲ 香港魚類學會會長莊棣華接受訪問時亦形容這條「地震魚」在香港水域出沒，並曝屍海灘的情況十分罕見。

有網民近日在南丫島發現一條皇帶魚「地震魚」伏屍海灘，不少網民驚呼香港恐會發生地震。香港魚類學會會長莊棣華接受訪問時亦形容這條「地震魚」在香港水域出沒，並曝屍海灘的情況十分罕見，估計牠可能不慎誤入海流而進入本港水域。

專家形容情況罕見

該網民周一（25日）在facebook群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」發帖指，自己在周日（24日）南丫島模達灣發現一條有「地震魚」之稱的罕見皇帶魚伏屍海灘。從他發布的照片可見，死亡的皇帶魚身體呈灰白色，全身接近2米長，部份身體被沙覆蓋，估計已死去一段時間。

不少網民指皇帶魚在香港的海域出沒十分怪異，並表示：「呢條魚出親嚟都冇好嘢㗎喎」、「香港要地震了」、「呢種係不祥魚，將有大事發生」、「災難魚」。

據香港魚類學會會長莊棣華接受TOPick訪問時指出，皇帶魚在香港海域出現的情況比較罕見，因為皇帶魚本身棲息200至1000米水深，屬於沿海大陸棚斜面深海魚類，而香港周邊的海域則屬於大陸棚頂部淺海，水域最深亦僅為百餘米，本來就並非屬於皇帶魚的棲息地，而離香港最近的大陸棚斜面深海水域則位於香港南方的擔桿群島海域附近。

不少洋流因氣候暖化而改變

對於皇帶魚伏屍南丫島海灘的原因，他估計該魚可能本身出現不適，導致牠喪失對水深或溫度等外部環境因子的感知能力，隨海流漂入本港水域。此外，他又指出全球氣候暖化所導致的洋流與區域性海流的改變亦可能為大環境因素之一。

他指出，隨着近年全球氣候暖化，全球自遠古時代形成運行多年的洋流，近年開始出現顯著變化，甚至局部停頓，令洋流內原有生態環境，包括溫度、營養及海水鹽度等因素出現變化。由於不同魚類各有適合棲息的特定水深或海域範圍，氣候暖化引致的一系列生態環境變遷，已為不少的海洋生物的生存帶來負面影響，少數皇帶魚亦偶然游入沿海淺水，不適應過高的水溫及缺乏所需食物等而死亡。

至於皇帶魚與地震的關聯，莊棣華認為兩者不無關係，地震發生前海底所出現的大小地殼變動及聲波，可令本居深海的皇帶魚受驚游升，或被異常水流巻動短時間內推向海洋表層，因水壓及水溫劇變而不適或死亡。在經常發生地震、海嘯的日本，當地漁民自古將皇帶魚稱為「龍宮之使（リュウグウノツカイ）」，意指牠是龍宮的使者帶來避難的訊息。

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責任編輯:吳梓楓