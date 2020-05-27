入夜後旺角有示威者縱火　警方於黃大仙拘兩男涉藏有工具可作非法用途

▲ 旺角入夜後有人縱火。（警方圖片）

《國歌條例草案》今日（27日）在立法會恢復二讀，港九多區發生示威衝突。入夜後示威持續，警方在旺角加強部署，在大約晚上9時，再有示威者在西洋菜南街縱火，消防到場後將火救熄。

晚上約8時，西洋菜南街繼續有人堵路，警方的水炮車和銳武裝甲車相繼到場戒備，其後大批防暴警員向西洋菜南街推進，但當時未有拘捕任何人。

在晚上約9時，有人在西洋菜南街縱火，防暴警員到場驅散後封鎖現場，約5分鐘後，數名消防員到場，撲滅火堆。

另外，警方在晚上約7時，在黃大仙龍翔道附近截查兩名男子，搜出打火機、卡式石油氣罐、鐵鉗、士巴拿、噴漆，以及手套等物品。兩名男子年齡分別19及22歲，涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。

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責任編輯：陳梓蔚