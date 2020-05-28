八達通首季零售使用量「疫市」錄增長　銀紙多菌商戶添電子支付收費

▲ 八達通卡營業及市務總監李玉兒表示，今年首季在疫市下，零售方面使用量仍錄得輕微增長。（黃建輝攝）

八達通卡面世逾20年，搭車、購物「嘟一嘟」代替現金付款完成交易，已成為許多市民的習慣。新冠肺炎疫情席捲全球，市民避免外出，交通、購物交易大減，影響八達通的使用量。

不過，所謂「有危便有機」，傳統現金被視為「骯髒」，促使商戶安裝電子支付系統增生意，加上市民購買日用品需求和交易增加，讓八達通使用量和商戶量在「疫市」中獲逆市增長。

新冠肺炎在過去數月影響全港，港人生活方式也起變化。八達通卡營業及市務總監李玉兒表示，港府和企業實施在家工作下，加上學校停課，以及限聚令使到市民減少外出，公共交通乘客量大跌4至5成，有關影響亦直接反映在八達通使用量上，

相信差不多100%香港市民都用八達通作交通支付。

▲ 疫情中生活用品需求增加，其中超巿在今年首季的使用量，更按年大增近3成。（黃建輝攝）

超市使用量 按年大增3成

除交通支付，市民最常使用八達通購物。李玉兒表示，雖然今年首季整體零售市場銷售按年下跌3成，但八達通受到的衝擊較小，甚至在今年首季的疫市中，其零售方面的使用量仍錄得輕微增長。

她解釋，市民使用八達通，多用於涉及民生、日用必需品的商戶上，包括超級市場、濕街市、個人護理及家居用品的店舖，其中超巿在今年首季的使用量，更按年大增近3成，認為這類行業受疫情帶動需求增加，自然令八達通用量變多。

此外，疫情亦增市民使用電子支付的機會。李玉兒觀察到，市民覺得紙鈔「好多時都有好多菌」，疫情下，市民的衞生意識有所提高，以往使用現金的市民，陸續轉用電子支付如八達通，尤其以現金交易為主的小商戶、獨立店，例如早前曾說服小型粥麵店接受八達通付款。

▲ 李玉兒觀察到，市民覺得紙鈔「好多時都有好多菌」，疫情下，市民的衞生意識有所提高，以往使用現金的市民，陸續轉用電子支付如八達通。（黃建輝攝）

她續指，今年首季接受八達通付款的商戶，按年達2至3倍增長，新增商戶以開設於住宅區的飲食店、個人護理用品店及濕街市小商戶最多，原因估計與疫情改變消費需求和習慣有關，

盡量唔想掂到現金、多咗住戶需要買餸。

網上交易增 新生活市場趨勢

李又稱，實體商店以外，疫情期間網購交易亦見明顯變多，今年首季網上支付的交易宗數錄得按年6倍的增長，「大家都唔出得街，需要喺屋企消費。」而八達通現亦設有「O！ePay」服務，另又推出O！ePay Mastercard預付卡 ，可連接轉數快系統增值作網上付款，她認為網上交易增加，是新生活模式產生的市場趨勢。

電子支付競爭增 八達通加強體驗吸客

學者分析：八達通擁交通卡優勢 改消費習慣突圍

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記者：徐紹軒