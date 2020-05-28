電子支付競爭增　八達通加強體驗吸客

▲ 近年陸續有競爭者加入零售方面的電子支付市場，惟八達通認為仍擁有自身優勢。（黃建輝攝）

近年陸續有競爭者加入零售方面的電子支付市場，港鐵、巴士亦即將接受八達通以外的付款方法。面對競爭，八達通卡營業及市務總監李玉兒表示，消費者着重易用、快捷，會在使用者體驗方面爭取商戶和客戶。

交通支付方面，李承認，競爭增加對生意有一定影響，惟八達通卡使用的NFC技術較QR碼快和簡單，加上市民已習慣使用八達通，且不需申請就可無縫地取得政府交通補貼或長者2元乘車優惠，相信是使用者其中一個考慮。

零售方面，業界都在爭取中小商戶市場，而QR碼好處在於商戶不用投資，故早前已推出商用版八達通App，開戶過程由以往數星期縮短至最快3日，且以手機也能收款。

夥銀行推信用卡 「無絕對競爭者」

而為了爭取使用者，八達通亦有與銀行合作推出信用卡，另申請自動增值服務也可賺取銀行信用卡積分，李強調「無絕對的競爭者」。

此外，八達通最近亦增加了O! ePay增值功能，可直接以手機增值手上的八達通卡，而O! ePay亦能進行P2P支付。李表示，八達通卡的使用者基礎龐大，需一同兼顧服務提升及手機支付發展。至於大眾關注八達通何時可在Apple Pay使用，李表示會在適當時間公布。

八達通首季零售使用量「疫市」錄增長 銀紙多菌商戶添電子支付收費

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記者：徐紹軒