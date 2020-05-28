學者分析：八達通擁交通卡優勢　改消費習慣突圍

▲ 面對電子支付市場競爭激烈，有學者認為，八達通雖擁先天優勢，但要靠優勢吸客，才可脫穎而出。（陳國峰攝）

本港雲集本地、內地及國際的電子支付工具，可謂百花齊放。有市場學者認為，即使競爭激烈，八達通始終有交通卡的先天、習慣優勢，但要脫穎而出，就需以優惠、利益，抓緊本港消費者的使用習慣。

中文大學商學院高級講師李兆波表示，八達通的先天優勢在於建立了逾20年的交通生態，且交易時間較手機支付及信用卡快速，在交通和小額交易上較受歡迎。他續指，港人「邊到有着數就用邊啲」，如機票、酒店等高消費禮品，故信用卡及其飛行里數計劃亦受消費者歡迎。相反，支付寶及微信支付的優惠，比較下消費者會覺得是「小恩小惠」，優惠完結港人就會棄用，無以為繼。

滲透率高 手機支付較遜

李料港人消費習慣仍會以信用卡作大額交易及儲積分，乘車及小額交易則用八達通，其他電子支付工具則待有優惠時使用，這種模式仍會繼續成為趨勢。

同為中大商學院學者的客座教授冼日明則指出，電子支付工具講求習慣，同意八達通最早發展、滲透率高是其優勢，但其手機支付及個人對個人支付（P2P）服務則落後於其他工具，市佔率也較低。

他稱，要令消費者改變習慣，可以利益誘使，例如當交通支付開放競爭，只有八達通能有5%乘車折扣，市民還會選擇八達通，故各支付工具需有創意地向消費者提供利益，增加使用率。

而內地新移民較常使用支付寶及微信支付兩種工具，會否慢慢令它們成為主流？冼認為最終都是視乎營運者提供的優惠是否足以改變消費習慣，及吸引消費者願付出較多的時間成本、即容忍付款時要花多一點時間。

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電子支付競爭增 八達通加強體驗吸客

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記者：徐紹軒