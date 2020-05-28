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【黃日華喪妻】憶亡母梁潔華生前點滴悼念　黃芷晴承諾照顧黃日華

娛樂 09:18 2020/05/28

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

黃日華和梁潔華女兒黃芷晴撰文悼亡母。

黃日華和太太梁潔華相依相愛40年，可是在2013年梁潔華患有急性骨髓性白血病，7年來頑強抗戰，昨晚（5月27日）家屬公布梁潔華最終不敵病魔病逝，終年59歲。黃日華和梁潔華女兒黃芷晴昨晚在個人IG撰文悼亡母，全文如下：

這幾年，抱歉每次未能詳細地回應媽媽的事，因為我希望能為她減輕負擔，低調地與癌魔抗戰！我們減少娛樂，甚至放棄自己想做的事，非常羨慕別人無憂無慮的生活，但我們依然希望能盡量抽出更多時間陪她捱過每一個難關，簡單幸福地度過每一天。

即使這段時間沒有別人生活得開心精彩，但我們一家人都很幸福對吧？

有我們一直陪伴，您覺得幸福嗎？現在不痛，不用再吃藥了！

就開開心心到彩虹橋玩樂吧！以往我們所有養過的毛孩一定在高興地迎接您！您曾帶給牠們美好的生活，牠們一定好好代我陪伴您💓我也會帶著您那份堅強，努力控制壞情緒，好好生活下去，照料那位疼愛了您四十年的人！

我非常愛您，我最勇敢的女皇, 希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒💓

感謝各界關心，感謝所有一直以來照料媽媽的醫護人員，感謝素未謀面卻無私捐血的人們，是你們拯救了我最愛的人！請給空間我們辦理媽媽的後事，感激！

請珍惜家人珍惜生命💓

RIP my queen 2020-05-26

愛妻梁潔華病逝終年59歲　黃日華：器官衰竭安詳離世

黃日華對太太十分情深。（取自黃芷晴IG）

梁潔華很有愛心，家中很愛動物。（取自黃芷晴IG）

【矢志不渝】黃日華為陪病妻抗癌淡出幕前　好丈夫堅守結婚誓言：永遠愛你

文中寫「照料那位疼愛了您四十年的人」，所指就是黃日華。黃日華與梁潔華在1980年因拍攝《京華春夢》而相識，二人於1982年開始相戀，至1988年結婚，婚後兩年誕下寶貝女黃芷晴。

黃芷晴並表示，希望亡母轉世做她的女兒，十分感人。

此文寫的日期標明是5月26日，即是梁潔華在當日離開，死訊在翌日才向外公布。

黃日華稱愛妻梁潔華帶笑離去　華哥讚太太是生命鬥士 下一頁

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撰文 : TOPick柴犬出動

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