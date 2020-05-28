【生命鬥士】3歲小鐵漢第4次手術成功　爸媽守候8小時報平安：換了心瓣夠用至成年

▲ 3歲小鐵漢第4次手術成功，現時留醫深切治療部（ICU）觀察。

患有先天性心臟病的3歲「小鐵漢」Kansas昨日（27日）進行第4次手術，父母傳來好消息，小鐵漢進入手術室8小時後終手術成功，現時留醫深切治療部（ICU）觀察。手術過程中，爸爸一度擔心至哭起來，幸小鐵漢平安再闖一關。

媽媽Doris昨晚於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」報平安，指兒子手術順利完成，並在ICU觀察心跳情況。她表示小鐵漢最終換了機械心瓣，醫生稱心瓣足夠用到成年，大概可用幾十年。

爸爸擔心到哭

Doris透露丈夫Jayco一直在手術室門外守候兒子，昨日由下午2時等到晚上10時，更擔心到哭起來。不過，原來手術並沒有8小時那麼久，只是手術較遲開始。

爸爸會在ICU門外過兩晚，就算探不到小鐵漢，都近近守護著。

▲ 小鐵漢媽媽Doris一直為愛兒打氣，幸小鐵漢順利完成手術。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

她為兒子加油，又感謝大家支持小鐵漢，並且感激醫護人員。

兒子歷3次心臟手術留疤痕 暖爸紋疤痕為兒子打氣：這是戰績

ICU觀察情況穩定

至於小鐵漢爸爸Jayco亦在Facebook公開群組，透露兒子手術成功後的感受。他坦言自己「喊到豬頭」，表達了為人父的愛：

呀仔，您唔洗驚呀，爸爸哩2日都會喺ICU外邊陪住您，我愛您。

▲ 小鐵漢爸爸Jayco上載了與兒子的溫馨照，表達兒子手術成功後的感受。（相片來源︰巴打絲打 Facebook Club fb）

他指小鐵漢暫時情況穩定，並表示「2年後仲有大大佬要打」，要做單心室循環手術，不論如何父母都會一直在他身邊，做他最強的後盾。

唔洗驚，有爸爸媽媽陪你一齊打！一定掂！

Jayco最後亦不忘多謝醫生、護士、太太對兒子的照顧，以及一眾網民為他集氣。

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責任編輯︰駱秀玲