【黃日華喪妻】黃日華稱愛妻梁潔華帶笑離去　華哥讚太太是生命鬥士：從她身上學懂愛

▲ 梁潔華遺言叮囑女兒照顧爸爸。

自2013年起，黃日華太太梁潔華便患有急性骨髓性白血病，歷經7年的頑強抗戰，最終仍不敵病魔，於本周二離世。黃日華與女兒黃芷晴多年來一直緊守在側，陪伴梁潔華抗病。黃日華接受媒體訪問指，太太離去時安詳，並留下遺言叮囑女兒要照顧好爸爸。

梁潔華於2013年驗出患有急性骨髓性白血病，黃日華稱雖然在2018年接受骨髓移植手術後病情好轉，但在同年的4、5個月後又再度復發，當時醫生指她的壽命可能只餘下1至2年，但最後她堅強地捱過了3年。

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▲ 黃日華不捨太太離世。（Instagram圖片）

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黃日華與黃芷晴在梁潔華離世時，一直陪伴在旁，他又指太太是「笑住離去，臉帶微笑，沒有痛苦。」他亦表示太太有叮囑女兒：「爸爸年紀大，要照顧好他」，並指要看好家中的狗狗，離世前仍不忘打理好家事。

從太太身上學懂愛

黃日華與梁潔華因1980年合拍TVB劇《京華春夢》結識，82年拍拖至88年結婚，婚後兩年誕下女兒黃芷晴。

當年黃日華是無線當家小生，但多年來緋聞甚少，且多屬煲水宣傳居多。而黃日華除工作以外，極少應酬，把時間全留作家庭，對太太非常專一，是圈中公認好丈夫。

▲ 黃日華在太太身上學懂愛。（Instagram圖片）

太太的離去對黃日華是一大打擊，雖然他很不捨但會一直記起她的囑咐，如不要發脾氣、不與別人吵架及不要吃太多煙等。

7年的抗癌路，黃日華雖未能切身感受太太的痛楚，但仍令她非常佩服，並稱讚太太是生命鬥士，從她身上學懂勇敢、堅強，與對身邊人和動物的愛。

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