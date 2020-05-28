  • 28°C
香港時間 : 2020528日 (四) 10:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【黃日華喪妻】黃日華稱愛妻梁潔華帶笑離去　華哥讚太太是生命鬥士：從她身上學懂愛

娛樂 10:19 2020/05/28

分享：

熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

梁潔華遺言叮囑女兒照顧爸爸。

自2013年起，黃日華太太梁潔華便患有急性骨髓性白血病，歷經7年的頑強抗戰，最終仍不敵病魔，於本周二離世。黃日華與女兒黃芷晴多年來一直緊守在側，陪伴梁潔華抗病。黃日華接受媒體訪問指，太太離去時安詳，並留下遺言叮囑女兒要照顧好爸爸。

梁潔華於2013年驗出患有急性骨髓性白血病，黃日華稱雖然在2018年接受骨髓移植手術後病情好轉，但在同年的4、5個月後又再度復發，當時醫生指她的壽命可能只餘下1至2年，但最後她堅強地捱過了3年。

【黃日華喪妻】憶亡母梁潔華生前點滴悼念　黃芷晴承諾照顧黃日華

黃日華不捨太太離世。（Instagram圖片）

【矢志不渝】黃日華為陪病妻抗癌淡出幕前　好丈夫堅守結婚誓言：永遠愛你

黃日華與黃芷晴在梁潔華離世時，一直陪伴在旁，他又指太太是「笑住離去，臉帶微笑，沒有痛苦。」他亦表示太太有叮囑女兒：「爸爸年紀大，要照顧好他」，並指要看好家中的狗狗，離世前仍不忘打理好家事。

從太太身上學懂愛

黃日華與梁潔華因1980年合拍TVB劇《京華春夢》結識，82年拍拖至88年結婚，婚後兩年誕下女兒黃芷晴。

當年黃日華是無線當家小生，但多年來緋聞甚少，且多屬煲水宣傳居多。而黃日華除工作以外，極少應酬，把時間全留作家庭，對太太非常專一，是圈中公認好丈夫。

黃日華在太太身上學懂愛。（Instagram圖片）

太太的離去對黃日華是一大打擊，雖然他很不捨但會一直記起她的囑咐，如不要發脾氣、不與別人吵架及不要吃太多煙等。

7年的抗癌路，黃日華雖未能切身感受太太的痛楚，但仍令她非常佩服，並稱讚太太是生命鬥士，從她身上學懂勇敢、堅強，與對身邊人和動物的愛。

憶亡母梁潔華生前點滴悼念　黃芷晴承諾照顧黃日華  上一頁

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間： https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick 柴犬出動

黃芷晴 黃日華 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

愛妻梁潔華病逝終年59歲　黃日華：器官衰竭安詳離世
20:07 2020/05/27
愛妻梁潔華病逝終年59歲　黃日華：器官衰竭安詳離世
【降魔的2.0】劉佩玥演繹與父母道別派洋蔥　陳嘉輝溫裕紅內心戲屬演技【有片】
10:31 2020/05/27
【降魔的2.0】劉佩玥演繹與父母道別派洋蔥　陳嘉輝溫裕紅內心戲屬演技【有片】
【淫賤業主】疫情下被裁員房東逼以性愛抵租金　單親媽控訴︰不想孩子流離失所
12:12 2020/05/27
【淫賤業主】疫情下被裁員房東逼以性愛抵租金　單親媽控訴︰不想孩子流離失所