【#味道來源大辨識】讓寶寶嚐一口天然味道！

大人與小孩味覺發展程度不一，寶寶大多喜歡甜味，不過不及成年人理性及懂得節制。因此，口味上的選擇還是應靠父母多加把關！

認清配方奶粉中的甜味和香味來源

不少父母都會留意配方奶粉的糖分，但其實更應分清甜味來源，例如注意是否有添加蔗糖。不少人也認為，蔗糖是各種碳水化合物中最易引起蛀牙的一種，過量吸收甚至有機會引起兒童期肥胖問題！但若果選用無添加蔗糖的配方奶粉，就可以減少糖分吸收。因此，應盡量選擇無添加蔗糖的產品。

此外，家長亦要分清配方奶粉的香味來源，看清楚奶香是否來自添加香料，如雲呢拿香料。基本上添加香料並無營養價值，旨在給奶粉帶來美好的風味。然而，由於孩子正值處於味覺發育階段，不宜攝取刺激性的香料添加劑，故此還是讓孩子接觸配方奶粉原來的味道較好。

因此，家長要分辨奶粉中的「甜味」及「香味」的來源，盡量挑選無添加蔗糖、無添加雲呢拿香料的配方奶粉。

▲ 有些產品可能加入蔗糖，引起兒童健康問題。

▲ 美素佳兒®金裝突破性升級配方，全系列無添加蔗糖及雲呢嗱香料，味道天然清淡，長遠有助減低孩子的嗜甜傾向及蛀牙的機會。

其實孩子能健康成長是父母最大的願望，父母更需要及早為孩子「打好個底」。因此，在選擇配方奶粉時，除了味道考慮，家長不妨看清以下兩點，為小朋友選擇合適的產品。

辨清支持腸道免疫力的營養素

家長可在選購配方奶粉時留意有沒有含有HMO母乳低聚糖∘及PureGOS益生纖維™◆。不少媽媽也許都知道HMO母乳低聚糖共有約200多種，它能幫助益菌生長並抑制壞菌，並可以有助阻止病原體黏附在腸道；至於PureGOS純淨益生纖維™◆是益生纖維的一種。益生纖維是益生菌的糧食，可以被有益細菌分解吸收，促進腸道益生菌繁殖。兩者配合有助促進腸道益生菌繁殖，維持腸道健康有助支持免疫力！

▲ 美素佳兒®金裝突破性升級配方奶特有HMO母乳低聚糖∘及PureGOS純凈益生纖維™◆，支持腸道健康及免疫力。

分清奶源及產地

不少父母在挑選配方奶粉時都會留意產地，但產地不等於奶源，除了考慮產地，還要選擇優質奶源，例如荷蘭、新西蘭等地的奶源。當然，如果奶粉商擁有自家農場，奶農的悉心照顧，並能讓人了解更多有關乳牛居住的環境、生活及其他資訊，就更加倍放心。

▲ 美素佳兒®金裝奶源採用源自荷蘭自家農場的NOVAS尊屬牛奶TM，奶農會進行多種工作，如監察乳牛的健康狀況及分析牛奶中的營養成分，並為每隻乳牛度身訂製飼料，生產出含分子細小、結構柔軟酪蛋白#的優質牛奶。

了解更多：https://bit.ly/2yBcHwE

°指2’-岩藻糖基乳糖（與其中一個母乳低聚糖HMO結構相同）；非源自母乳。每100毫升美素佳兒®金裝4號沖調奶液含0.025克。

◆每100毫升美素佳兒®金裝4號沖調奶液含0.5克GOS。

#指non-micellar酪蛋白。每100毫升美素佳兒®金裝4號沖調奶液含2.7克酪蛋白（包括non-micellar酪蛋白）。

適量的成長配方奶粉可作為均衡飲食的一部分。

餵哺母乳為嬰兒健康成長及發展提供最理想的營養。

美素佳兒®為荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌。

(資料由荷蘭美素佳兒®提供)