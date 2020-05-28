【黃日華喪妻】林子博家有病妻體會抗病壓力　感激梁潔華生前曾暖心慰問

▲ 林子博跟黃日華同樣要照顧病妻。

黃日華和太太梁潔華相愛40年，可是梁潔華7年前患急性骨髓性白血病，昨晚（5月27日）家屬公布梁潔華最終不敵病魔病逝，終年59歲。不少圈中人均對黃日華及其女兒送上慰問，當中曾陪妻子抗病的林子博，更是感同身受。

黃日華太太梁潔華曾經是藝人，92年徹底退出娛樂圈，為照顧女兒黃芷晴，94年轉投保險界任職經紀。

▲ 黃日華跟太太相愛40年，經歷過不少風雨。

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可是因患病，梁潔華無奈減少保險業的工作，黃日華亦淡出幕前，專心陪妻抗病，只偶而在內地登台及演出真人騷節目，賺錢為太太醫病。

梁潔華最後一次參與公開活動，是2017年9月與丈夫黃日華及石修夫婦等出席「民生關注會第九屆委員就職晚宴」，當時梁潔華精神不俗。

梁潔華跟不少圈中人亦熟絡，在她昨日病逝後，藝人林子博就在社交平台留言，向黃日華致慰問。

▲ 梁潔華跟家人去年最後一次出席活動，當時梁潔華精神不俗。（取自微博）

家有病妻的林子博，寫道梁潔華當日曾讓女兒送上慰問，寫道：「我知道有一次的宣傳活動上，你刻意找作為嘉賓的女兒代為慰問一下，雖然當日我因失聲而缺席司儀工作未能跟你女兒碰面，但你的關心，我是知道的。」

他並指：「今天突然收到你已離世的消息，心情真的特別沉重！希望你在另一國度開心快樂！亦希望華哥、芷晴保重身體！RIP！」

黃芷晴在去年12月出席公開活動時，亦曾提及媽媽甚關心林子博太太，指媽媽在facebook私訊子博，她明白（家人）會有壓力，並跟他講加油。」

林子博和太太董燕君（Shirley）結婚16年，去年太太確診患上4期罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，適逢子博被TVB裁員，他兼顧養家同時，並代替太太擔起照顧家庭責任。

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▲ 子博明白照顧家中病人的壓力。（取自facebook）

子博：明白抗病的心理壓力

子博曾接受TOPick訪問，表示太太是事業女性，突然生病，感覺好像前途盡失。而在化療副作用下，她的儀容也有很大轉變，整個眼眶凹陷，嚴重脫髮，情緒相當低落。

他最心痛見到太太化療副作用很嚴重時，自己又幫不到她。

林子博之後親身為太太上網買假髮，又鼓勵她正面對抗病情。病情公開後，他們得到許多人支持和關心。

直到較早前，林子博不獲TVB續約，失去穩定收入來源，無論對日常生活或太太的醫療費用，都是一個重擊。而他卻毋懼未知將來，只望老婆健康，繼續相依過下半生。

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