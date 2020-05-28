【南韓疫情】南韓再爆集體感染　物流中心至少66人中招全國累計1.1萬宗確診

▲ 南韓再爆集體感染，物流中心至少66人中招，全國累計1.1萬宗確診。

新冠肺炎全球大流行，近日南韓疫情出現反彈，繼早前梨泰院夜店群聚感染事件後，當地一個物流中心爆發集體感染，至少66人中招。而截至28日早上，全國累計確診達1.1萬宗，269人死亡。

南韓中央防疫對策本部表示，周二（26日）新增40宗確診病例，是49天以來單日最高確診數字。其中大型電子商貿公司「Coupang」，旗下位於京畿道富川市的物流中心發生集體感染，相關確診病例累計至少66例。

其中首名患者是一個43歲的女性員工，於23日確診，她在月初曾到過一間自助餐餐廳出席宴會，由於梨泰院感染群組有患者曾到過該餐廳，當局相信該員工是在餐廳感染。她在13日出現疑似症狀，但繼續上班，懷疑內部沒遵守防疫規定，導致出現集體感染。

有員工爆料，公司出現確診病例後，直至25日暫停營業前，一直詢問員工能否上班，另一名負責包裝工作的員工亦表示，雖然工作期間管理人會檢查員工是否有戴口罩及行消毒雙手，「但在工作中因為太熱而慣性將口罩拉到下巴也是常有的事，管理人也不會特別監督」，又指「雖然工作中不會經常碰到其他人，但在餐廳吃飯時還是會頻繁接觸」。

另外，雖然當局要求民眾感到不適應在家休息，但一名在該公司工作超過1年的員工表示，短期就業者若因生病或有事請假，可能就會較難再獲得就業機會。

Coupang為韓國線上購物平台，被稱為「韓國亞馬遜」。創辦人Bom Kim認為，電商成功的關鍵在於貨品的配送時間。現時公司可在24小時內配送貨物，Kim指出，未來的配送速度會超越Amazon Prime。顧客只要在前一晚12點前下訂單，明日早上7點就能夠收到貨品。

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責任編輯：羅嘉欣