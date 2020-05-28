【親子共讀】《哈利波特》作者J.K.羅琳最新奇幻故事網上免費看　徵集插畫結集出版捐版稅助抗疫【內附連結】

▲ 《哈利波特》作者J.K.羅琳的全新奇幻故事《The Ickabog》，由現在開始在網上連載，供讀者免費閱讀。

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）的最新作品可以在網上免費閱讀？日前，羅琳在在社交網站公布這個令書迷驚喜的消息。羅琳撰寫的全新奇幻故事《The Ickabog》，由現在開始在網上連載，直至7月10為止，在這期間，她每周一至周五會在網上新增章節，供讀者免費閱讀。此外，有鑑於不少兒童仍留家避疫，未能上學或外出活動，羅琳為了讓大家解解悶，更公開徵求小畫家為每個章節畫插圖，有關故事的連載內容及徵稿細節，可按此連結「The Ickabog」網站。

▲ 《The Ickabog》是以童話形式講述「關於真實和濫用權力」的故事，角色包括：傳說中的有異常力量、流傳牠會吃小孩的怪物Ickabog、國王和貴族等等。（官網截圖）

羅琳在「The Ickabog」網站上，道出了自己的創作緣起。原來，《The Ickabog》這故事，早在她創作《哈利波特》時便已有構思，已且還寫了大部分初稿，並打算在《哈利波特——死神的聖物》之後出版。後來，因為種種原因，這份初稿被束之高閣，羅琳憶述，這大概已封塵近10年了。不過，《The Ickabog》曾有其專屬讀者，就是羅琳的兩個孩子，它成為了媽媽給兩位孩子朗讀的睡前小故事，羅琳表示，這是她幸福的家庭回憶。

▲ 《The Ickabog》曾有其專屬讀者，就是羅琳的兩個孩子，它成為了媽媽給兩位孩子朗讀的睡前小故事，羅琳表示，這是她幸福的家庭回憶。（官網圖片）

鑑於新冠肺炎全球大流行，不少歐美國家都實行居家令，羅琳在數周前忽發奇想，打算將束之高閣的《 The Ickabog》在網上發布，讓居家避疫的兒童免費閱讀。《The Ickabog》是以童話形式講述「關於真實和濫用權力」的故事，角色包括：傳說中的有異常力量、流傳牠會吃小孩的怪物Ickabog、國王和貴族等等。羅琳表示，這故事很適合親子共讀，她也是以家長朗讀的語氣寫成這個故事的，字彙簡單易懂，7至9歲的孩子也可獨立閱讀，她希望孩子在故事中得到力量，應對當前艱難的困境。

▲ 《 The Ickabog》網站現已上載了首五個章節的故事，羅琳往後每周會更新和上載新的故事內容。（官網截圖）

《 The Ickabog》網站現已上載了首5個章節的故事，羅琳往後每周會更新和上載新的故事內容。在故事發布的同時，羅琳亦向兒童徵集插畫，讓他們為故事內容繪出生動的圖畫，不過，現時的徵集行動只限於英國及美國，其他國家或地區的徵集行動，將會容後公布。

▲ 這是其中一張上載到羅琳Twitter的插畫，繪畫的兒童也充滿奇異幻想。（取自twitter）

現時，已有不少兒童將他們的插畫上載到羅琳的Twitter上，不少都充滿奇異幻想，可說是讓兒童們的創意大爆發。而羅琳也就每張上載的插畫給予鼓勵及讚賞，不過，她表示，最終每個地區的書商用上哪些插圖，就根據該地的特色交給出版社自行決定了。而羅琳將本書所有版稅收益，捐給受疫情嚴重影響的團體。

記者：Elenor