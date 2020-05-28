【優惠情報】如心廣場消費200元　即送如粵滬中菜廳老火湯

▲ 如心廣場消費200元即送如粵滬中菜廳老火湯。（相片來源：如心廣場）

華懋集團旗下荃灣如心廣場商場一期及二期 (NINA MALL 1 & 2) 最新連環推出消費優惠，包括「消費‧即賞」大送保健滋潤湯水換領券、精品咖啡券或商場餐飲現金券。

即日起至7月5日，逢星期一至五於如心廣場商場內即日以電子貨幣消費滿港幣200元，即可參與「消費‧即賞」，當日兌換連接如心廣場商場的如心海景酒店暨會議中心之「如粵滬中菜廳老火湯換領券」乙張，外賣及堂食均可。「如粵滬中菜廳」出品滋潤老火湯，包括有健體益肺的「南芪蘇葉益肺湯」、「南杏金銀菜煲唐排白肺湯」、「西洋菜陳腎玉竹清肺湯」等，靚湯換領券每日數量有限，換完即止。

現凡於「消費‧即賞」推廣期內之周六、日及公眾假期，即日以電子貨幣消費滿港幣100元，可於同日兌換「Expresso Alchemy 港幣30元咖啡券」，電子消費金額滿港幣200元 ，則可兌換「如心廣場商場港幣50元餐飲現金券」，於商場指定13間餐廳享受優惠。

NINA CLUB會員專享泊車消費禮遇

商場即將獨家為NINA CLUB會員推出 「NINA CLUB會員專享：獎你平日任泊」，會員凡於推廣期內成為每月首10名儲分最高的NINA CLUB會員，即可獲贈「平日月泊通行證」乙張，持證人憑登記八達通即可於指定月份內於如心廣場商場一期停車場享平日2全日免費泊車優惠。

現凡成功登記為NINA CLUB新會員，入會即可獲贈500積分，會員在「消費‧即賞」及「NINA CLUB會員專享：獎你平日任泊」推廣期內「碌卡」消費，除可消費即日換領餐飲贈券、透過Nina App儲分換領禮品，同時又可累積分數競逐 「平日月泊通行證」。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希