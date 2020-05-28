【疫市優惠】D‧PARK愉景新城消費$400　即賞復課必備「兒童抗疫包」

▲ D‧PARK愉景新城消費$400即賞復課必備「兒童抗疫包」。（相片來源：D‧PARK愉景新城）

D．PARK愉景新城得悉學童復課在即，消費滿指定金額更即賞復課必備「兒童抗疫包」。

現於D‧PARK愉景新城指定商戶或Donut Village內單一電子消費滿HK$400或以上，即可換領復課必備「兒童抗疫包」乙份，並同時賺取積分！復課必備「兒童抗疫包」包括兒童口罩5個、衞健柔敏呵護酒精搓手液50ml、Donut and Ah Meow口罩收納套乙個、TOP-Z 抗菌濕紙巾10片裝乙包、尚護健止痕貼 8片裝 （Minions）乙盒、尚護健鼻舒貼 1片體驗裝乙盒及指定商戶優惠券3 張。

換領日期：6月1日起至換完即止

換領時間：中午12時至晚上8時

換領地點：L2 DP Club會員專櫃

換領方法：

於D‧PARK愉景新城指定商戶或Donut Village內單一電子消費滿HK$400或以上，即可換領復課必備「兒童抗疫包」乙份，並同時賺取積分。

1. 須即日到 L2 DP Club 會員專櫃登記成為會員 / 登分。

2. 每人每日只可換領一次。

指定兒童商戶：

Baby Kingdom Mall、千葉願、Chickeeduck、雞仔嘜、童裝天地、Mides、Moshi Ron、知識書市、Kisses for Kids、玩具反斗城、誠品書店 / 誠品兒童館、Donut Village。

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責任編輯：陳珈希