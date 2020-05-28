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【港版國安法】鍾國斌稱美國制裁對本港貿易生意影響大　憂或會取消聯繫匯率制度

社會 11:00 2020/05/28

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鍾國斌表示，美國制裁最嚴重可以取消美元與港元掛勾。（資料圖片）

美國國務卿蓬佩奧表示，香港已不再在中國下享有高度自治，亦不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌形容是「大件事」，因香港是外向型經濟體系，對美國、歐洲方面的貿易生意影響大，又指如果美國方面有任何制裁和限制，會影響不同行業的生意，影響可大可小。

鍾國斌又指，現時未有相關細節，難以評估影響，但表面上分析，應會制裁某些人士、機構，又可取消《美國香港政策法》，最嚴重甚至可以取消美元與港元掛勾。他相信，美國會視乎中國最終制定港區國安法的細節，才會有進一步行動。

他擔憂，對商界影響大，因做生意最重要是有一個安穩和可預見的營商環境，現時營商環境有很多不明朗因素下，對未來在香港投資、發展是一大憂慮，令商人難以安心。他坦言，香港夾在兩國之爭，特區政府「無咩可以做」，沒有任何議價能力，只能接受。

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責任編輯：陳子謙

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