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【優惠情報】荃灣廣場年度購物節「筍得祭」　$199買Apple AirPods Pro

精明消費 11:12 2020/05/28

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

荃灣廣場年度購物節「筍得祭」。（相片來源：荃灣廣場）

荃灣廣場配合一田購物優惠日，於5月28日至6月30日推出年度購物節「筍得祭」，為期1個月每週推出電器、家品及美妝多款產品低至1折激筍優惠，當中包括1折超筍價買Apple AirPods Pro、Samsung Galaxy Watch Active R500等電子產品，另外5間運動品牌包括Adidas、馬拉松、Nike、CATALOG及NewYouth 新青年等電子優惠券亦以1折發售。

迎接年度購物節「筍得祭」，荃灣廣場精選30款電器、家品、美妝好物，以低至1折激筍價每週開賣。精選購物優惠如下：

商品 開賣日期 激筍價（折扣） 名額
Samsung GALAXY Watch Active R500 28/5-3/6 $189（原價$1898）

1折		 5個
Samsung GALAXY A31智能電話 28/5-3/6

$900（原價$2,980）

3折

 5個
CGS - 空氣電炸鍋 - 4.5L (AF01(B)) 4/6-10/6

$500（原價$1380）

36折

 10個
Apple AirPods Pro 11/6-17/6

$199（原價$1,999）

1折

 5個
愛皇健120週年紀念枕 28/5-3/6

$99（原價$990）

1折

 10個
Verdee PEPE 兒童椅(2張) 4/6-10/6

$60（原價$596）

1折

 10個
雅蘭Air 360 Lite床褥 4/6-10/6

$700（原價$1,299）

54折

 10個
Verdee OWEN 實心橡膠木長櫈 – 卡其色 11/6-17/6

$620（原價$1,380）

45折

 5個
VDL皇牌妝前乳彩妝組合 28/5 – 3/6

$310（原價$795）

39折

 30個
M.A.C霧鏡粉底子彈唇膏組合 28/5 – 3/6

$520（原價$1,325）

4折

 10個
PHYTO 豐盈美髮套裝 28/5 – 3/6

$230（原價$570）

4折

 10個
FANCL Perfect Whitening Kit活氧·亮膚·防曬套裝 28/5-30/6

$790（原價$1,345）

59折

 不限

荃灣廣場今次聯乘5大運動品牌，推出以$30換購$300電子優惠券，到店消費滿$300立減$270，即可以低至1折價錢於指定品牌自由選購心頭好！品牌包括Adidas、馬拉松、Nike、CATALOG及NewYouth 新青年。

品牌 開賣日期 優惠券換購價 名額
CATALOG 28/5-3/6 $30（原價$300） 15個
Adidas 28/5-3/6 $30（原價$300） 20個
Nike 4/6-10/6 $30（原價$300） 20個
NewYouth新青年 11/6-17/6 $30（原價$300） 20個
馬拉松 11/6-17/6 $30（原價$300） 15個

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責任編輯：陳珈希

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