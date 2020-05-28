【優惠情報】荃灣廣場年度購物節「筍得祭」 $199買Apple AirPods Pro
精明消費 11:12 2020/05/28
荃灣廣場配合一田購物優惠日，於5月28日至6月30日推出年度購物節「筍得祭」，為期1個月每週推出電器、家品及美妝多款產品低至1折激筍優惠，當中包括1折超筍價買Apple AirPods Pro、Samsung Galaxy Watch Active R500等電子產品，另外5間運動品牌包括Adidas、馬拉松、Nike、CATALOG及NewYouth 新青年等電子優惠券亦以1折發售。
迎接年度購物節「筍得祭」，荃灣廣場精選30款電器、家品、美妝好物，以低至1折激筍價每週開賣。精選購物優惠如下：
|商品
|開賣日期
|激筍價（折扣）
|名額
|Samsung GALAXY Watch Active R500
|28/5-3/6
|$189（原價$1898）
1折
|5個
|Samsung GALAXY A31智能電話
|28/5-3/6
|
$900（原價$2,980）
3折
|5個
|CGS - 空氣電炸鍋 - 4.5L (AF01(B))
|4/6-10/6
|
$500（原價$1380）
36折
|10個
|Apple AirPods Pro
|11/6-17/6
|
$199（原價$1,999）
1折
|5個
|愛皇健120週年紀念枕
|28/5-3/6
|
$99（原價$990）
1折
|10個
|Verdee PEPE 兒童椅(2張)
|4/6-10/6
|
$60（原價$596）
1折
|10個
|雅蘭Air 360 Lite床褥
|4/6-10/6
|
$700（原價$1,299）
54折
|10個
|Verdee OWEN 實心橡膠木長櫈 – 卡其色
|11/6-17/6
|
$620（原價$1,380）
45折
|5個
|VDL皇牌妝前乳彩妝組合
|28/5 – 3/6
|
$310（原價$795）
39折
|30個
|M.A.C霧鏡粉底子彈唇膏組合
|28/5 – 3/6
|
$520（原價$1,325）
4折
|10個
|PHYTO 豐盈美髮套裝
|28/5 – 3/6
|
$230（原價$570）
4折
|10個
|FANCL Perfect Whitening Kit活氧·亮膚·防曬套裝
|28/5-30/6
|
$790（原價$1,345）
59折
|不限
荃灣廣場今次聯乘5大運動品牌，推出以$30換購$300電子優惠券，到店消費滿$300立減$270，即可以低至1折價錢於指定品牌自由選購心頭好！品牌包括Adidas、馬拉松、Nike、CATALOG及NewYouth 新青年。
|品牌
|開賣日期
|優惠券換購價
|名額
|CATALOG
|28/5-3/6
|$30（原價$300）
|15個
|Adidas
|28/5-3/6
|$30（原價$300）
|20個
|Nike
|4/6-10/6
|$30（原價$300）
|20個
|NewYouth新青年
|11/6-17/6
|$30（原價$300）
|20個
|馬拉松
|11/6-17/6
|$30（原價$300）
|15個
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責任編輯：陳珈希