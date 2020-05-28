【優惠情報】荃灣廣場年度購物節「筍得祭」　$199買Apple AirPods Pro

▲ 荃灣廣場年度購物節「筍得祭」。（相片來源：荃灣廣場）

荃灣廣場配合一田購物優惠日，於5月28日至6月30日推出年度購物節「筍得祭」，為期1個月每週推出電器、家品及美妝多款產品低至1折激筍優惠，當中包括1折超筍價買Apple AirPods Pro、Samsung Galaxy Watch Active R500等電子產品，另外5間運動品牌包括Adidas、馬拉松、Nike、CATALOG及NewYouth 新青年等電子優惠券亦以1折發售。

迎接年度購物節「筍得祭」，荃灣廣場精選30款電器、家品、美妝好物，以低至1折激筍價每週開賣。精選購物優惠如下：

商品 開賣日期 激筍價（折扣） 名額 Samsung GALAXY Watch Active R500 28/5-3/6 $189（原價$1898）



1折 5個 Samsung GALAXY A31智能電話 28/5-3/6 $900（原價$2,980） 3折 5個 CGS - 空氣電炸鍋 - 4.5L (AF01(B)) 4/6-10/6 $500（原價$1380） 36折 10個 Apple AirPods Pro 11/6-17/6 $199（原價$1,999） 1折 5個 愛皇健120週年紀念枕 28/5-3/6 $99（原價$990） 1折 10個 Verdee PEPE 兒童椅(2張) 4/6-10/6 $60（原價$596） 1折 10個 雅蘭Air 360 Lite床褥 4/6-10/6 $700（原價$1,299） 54折 10個 Verdee OWEN 實心橡膠木長櫈 – 卡其色 11/6-17/6 $620（原價$1,380） 45折 5個 VDL皇牌妝前乳彩妝組合 28/5 – 3/6 $310（原價$795） 39折 30個 M.A.C霧鏡粉底子彈唇膏組合 28/5 – 3/6 $520（原價$1,325） 4折 10個 PHYTO 豐盈美髮套裝 28/5 – 3/6 $230（原價$570） 4折 10個 FANCL Perfect Whitening Kit活氧·亮膚·防曬套裝 28/5-30/6 $790（原價$1,345） 59折 不限

荃灣廣場今次聯乘5大運動品牌，推出以$30換購$300電子優惠券，到店消費滿$300立減$270，即可以低至1折價錢於指定品牌自由選購心頭好！品牌包括Adidas、馬拉松、Nike、CATALOG及NewYouth 新青年。

品牌 開賣日期 優惠券換購價 名額 CATALOG 28/5-3/6 $30（原價$300） 15個 Adidas 28/5-3/6 $30（原價$300） 20個 Nike 4/6-10/6 $30（原價$300） 20個 NewYouth新青年 11/6-17/6 $30（原價$300） 20個 馬拉松 11/6-17/6 $30（原價$300） 15個

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責任編輯：陳珈希