【偷食家變】武漢解封男女沙灘浪漫芭蕾之吻　驚揭雙方各有家室釀家變

▲ 武漢解封男女沙灘浪漫芭蕾之吻，驚揭雙方各有家室釀家變。

新冠肺炎疫情全球大流行，武漢曾是重災區，經多月封城後疫情緩和終解封，當地媒體拍下市民生活照，其中一對男女在沙灘上浪漫芭蕾之吻，其後竟驚雙方各有家室釀家變。

綜合內地媒體報道，總部位於武漢、由湖北日報傳媒集團主辦的內地媒體《楚天都市報》，為反映疫情之後武漢的復甦，早前刊發一些街拍的市民生活片段。據媒體拍攝的圖片可見，一對男女在沙灘上接吻，女方擺出類似芭蕾舞姿勢，一隻腳90度向後抬起，男方則捉緊女方雙手。

相片經內地多家媒體轉載後，引起熱議，大批網民均稱非常浪漫，更取名為「沙灘上的浪漫」或「芭蕾之吻」。

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惟該張浪漫照片竟成為兩家起爆器，據指雙方被揭各有家室，男方已婚，育有兩個子女，而女方卻不是他的太太。事後，有人打電話到報社，聲稱要去「殺人」。

大批網民直呼天網恢恢，已婚男女到沙灘偷情，卻被記者拍攝，「疫情過了，武漢大地上滿滿春意盎然的綠色」；有網民稱，記者以後影相要小心，勿再破壞別人家庭，「都注意了！以後再拍照，一定得上前問清楚：哎，你們是兩口子嗎？？」

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責任編輯：王俊賢