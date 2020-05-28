【偏方惹禍】嫲嫲餵初生孫女食高麗人參致消化道出血　中醫：12歲以上食用較安全

▲ 內地一名初生女嬰的嫲嫲因誤信偏方，向孫女餵食高麗參粉，結果卻導致女嬰頻繁嘔吐、消化道出血。

誤信偏方隨時可出事，內地一名初生女嬰的嫲嫲因誤信偏方，向孫女餵食高麗參粉，結果卻導致女嬰頻繁嘔吐、消化道出血，需要洗胃和禁食治療。醫生表示，民間偏方聲稱，向初生嬰兒餵高麗參粉能強身健體，但實際上並無科學根據，反而可帶來損害。

據內地媒體報道，福建漳州市一名初生女嬰，被誤信偏方的嫲嫲在口腔內塗抹高麗參粉，導致她嘔吐不止、消化道出血，經送院治療後已康復出院。

醫生滕飛表示，在閩南地區有民間偏方聲稱，向初生嬰兒餵食高麗參粉、紅糖水等，就能為兒去胎毒、預防黃疸，有強身健體的功效。但他表示，向初生嬰兒餵食高麗參粉是沒有科學根據。

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他指出，初生嬰兒消化道功能未發育完善、肝臟代謝能力差，上述這些食物或藥物，可對初生嬰兒的肝臟造成損害。

人參不可清胎毒

註冊中醫師馬琦傑接受TOPick訪問時表示，初生嬰兒不適宜進食高麗參。初生嬰兒的器官臟腑等發展尚未成熟，功能未完善，因此除了母乳之外，許多食物、藥物都不適宜進食：

高麗參溫補性質較強，若真的需要使用，我建議12歲以上會較安全。

馬醫師表示，如嬰幼兒不慎誤食高麗參，容易導致消化系統受損，如消化道出血、肝臟代謝等問題，亦有機會增加哽咽窒息的機會，而以上後果都有機會致命。

他續稱，人參不可清胎毒，一般懷孕35週以上的孕婦，可在中醫指導下服用相關中藥。至於初生嬰兒要清胎毒，如皮膚有紅腫，就多會用中藥外敷外洗法。

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責任編輯：陳昊淋