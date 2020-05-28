【墮落花】文青女神陳漢娜挑戰演出底線　Hanna：從溫碧霞身上學會專業　

▲ 陳漢娜以往多演文藝少女。（攝影：陳智良）

溫碧霞、陳漢娜、陳煒等主演的《墮落花》，由曾拍《G殺》的新晉導演李卓斌執導，故事猶如女版《門徒》，帶觀眾投入一個充滿權鬥和罪孽的冰毒世界。

26歲的陳漢娜（Hanna）由模特兒晉身電影圈，曾參演《殺破狼‧貪狼》、《G殺》。今次在《墮落花》飾演的阿雪，是溫碧霞角色的妹妹，但身份神秘。

▲ 在《墮落花》演阿雪，是溫碧霞角色的妹妹，但身份神秘。（劇照）

Hanna形容阿雪這角色雖然是冰毒家族的人，卻又似是局外人，談到跟溫那場親熱床上戲，她指︰「我問過導演，他說阿雪和阿雨不是同性戀關係，而是有點一見如故。阿雪因為見到阿雨身上的疤痕而憐憫她，想呵護她。」

▲ 陳漢娜跟溫碧霞首度合作拍電影。（攝影：陳智良）

Hanna憶述：「其實劇本並不是把那場戲寫到好激，但在現場我們反而有另一種chemistry。」

Hanna指出，拍攝時感受到溫碧霞極之享受演出過程，其專業精神是後輩學習的對象，她也希望有機會挑戰高難度角色。「由於過往演的多數都是不開心的角色，所以都會想試試演喜劇，或是有歷史背景的戲，我都想試試。」

▲ 陳漢娜希望挑戰不同角色。（攝影：陳智良）

至於不斷追求演技突破的Irene說其實不抗拒演老角，但就希望有角色可以給她由年少演到老，讓她有更多發揮空間。

溫碧霞婚後不生育領養孤子如己出【上一頁】

記者：胡慧雯

髮型︰Ken Ng（溫碧霞）、Kay Tsang（陳漢娜）

化粧︰Kay Tsang（陳漢娜）

場地：英皇戲院（iSQUARE）