【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】

▲ 台版《無聲吶喊》聾啞學校揭百宗集體性侵，涉案老師仍在校內執教。

韓國電影《無聲吶喊》揭示韓國聾啞學校的校長與多名教師，向多位聾啞學生施暴和性侵犯的案件，於台南亦有發生類近的案件，事件發生於2009年的台南啟聰學校性侵案，涉案學生多達300名，據悉涉案的老師仍在校園內任教。此案最近改編為電影《無聲》，並被選為今年台北電影節的開幕電影。

今年台北電影節將於6月25日至7月11日如期舉行，導演柯貞年的首部劇情長片《無聲》被選為開幕電影。《無聲》由新晉演員陳妍霏、藝人劉亮佐兒子劉子銓、金馬獎最佳男配角劉冠廷、金馬影后楊貴媚以及金像獎出爐影帝太保（張嘉年）參演。

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▲ 新晉演員陳妍霏飾演長期被性侵的女學生貝貝。（劇照）

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台版《無聲吶喊》

《無聲》改編自真人真事，故事講述失聰少年張誠（劉子銓飾）轉到一所啟聰學校就讀，某日在校車上發現學生們在最後一排玩「遊戲」，眼見著心儀的女同學貝貝（陳妍霏飾）被同學們集體性侵。

而貝貝認為大家只是在玩遊戲，認為張誠要融合就應該要加入，張誠面對著矛盾與掙扎，同時揭發出校園內更多的性侵案件。

▲ 《無聲》被選為今屆台北電影節開幕電影。（劇照）

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校車上集體性侵

而《無聲》內的情節，確實發生在台灣南部一所啟聰學校內，於2009年因為一名女學生被性侵，家長向校方投訴，校方表示只要把女兒嫁給對方就不用調查和處理，就在處理官司的期間，發現這並非校園內的單一事件，隨即更爆出在2009年至2011年的期間，校內300多名學生發生超過100宗的性侵害案件，加害人與受害者都是聽障學生。

有台灣媒體找來受害人接受訪問，她表示眾多性侵案件除了個別性侵外還有集體性侵，發生的場地包括學校、宿舍、浴室、廁所、校車、甚至在老師家中。

在校車上的集體性侵中，有同學邀請學弟加入向其中一名女學生加害，隨車的老師知道了，認為這只是小事並未有處理。

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受訪的學生提到，還去曾經跟老師求救，望有人能向他們伸出援手：「試過寫字條跟老師求助，但無人理會，老師都說是我們的錯。」

而幫助受害學生的人本基金會主任受訪時，表示因為涉事學生太多、案情嚴重，曾經有調查人員在訪談期間受不了，要暫停對話到外面哭。

▲ 面對惡行，許多人都選擇噤聲。（預告截圖）

另外亦有畢業二、三十年的學生透露，早於他就讀的年代，性侵事件已在啟聰校園內發生，而涉案的老師依然在校園內任教。

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